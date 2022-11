Avslører sjokkdetalj om ikonisk scene

Love Actually:

IKONISK: Scenen hvor Hugh Grant, i rollen som britisk statsminister, danser seg gjennom statsministerboligen, er for mange et av julas høydepunkt. Foto: Shutterstock editorial / NTB

I 2003 kom filmen som i de senere år har blitt en garantist for julestemning for en hel befolkning verden over.

Den britiske juleklassikeren «Love Actually» med superstjerner som Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson og Keira Knightley i hovedrollene tar publikum med på juleforberedelsene i London, fem uker før høytiden.

Filmen ble en umiddelbar suksess, og vant flere priser.

Gjenforenes

Nå, 20 år etter innspillingen, samles flere av skuespillerne til en gjenforening.

Og det er her Hugh Grant, som spilte rollen som den britiske statsministeren David, kommer med en sjokkerende avsløring.

Én av de mest ikoniske scenene i filmen er når Grant danser seg gjennom 10 Downing Street til låten «Jump» av The Pointer Sisters.

Men da Grant fikk lese manus og så hva han skulle gjøre, ble det dårlig stemning.

– Jeg så scenen i manuset og tenkte: «Jeg kommer til å hate gjøre det der», forteller han til programleder Diane Sawyer.

Håpet på sykdom

Den britiske skuespilleren minnes at han ikke hadde noe lyst å gjøre dansen, og spesielt ikke øve på den.

– Han fortsatte å si nei, legger regissør Richard Curtis til.

– Jeg tror han håpet at jeg skulle bli syk eller noe, og at vi kom til å si: «Ah, det var synd. Vi er nødt til å kutte den danse-scenen.»

Men regissøren ble aldri syk, og Grant ble altså pent nødt til å gjennomføre dansen.

I intervjuet avslører Curtis at Grant var gretten hele dagen da scenen skulle spilles inn.

– Men det var en forpliktelse i kontrakten om at han måtte gjennomføre, sier Curtis.

– Jeg var så ute av rytme

Grant bekrefter regissørens opplysning om at det sto i kontrakten hans.

– Jeg var så ute av rytme, spesielt i begynnelsen når jeg rister på rompa.

At Grant i virkeligheten hatet å spille inn scenen, kom ikke til syne på filmlerretet. Og at filmstjernen klarte å skjule sin misnøye så godt, gjorde regissøren helt ekstatisk.

– Jeg tenkte at dette er helt forferdelig pinlig, men at han også var helt perfekt.