Avslører puppeglipp på parketten: – Ble satt ut

FORNEBU (TV 2): Ikke alt har vært en dans på roser etter årets Skal vi danse: all stars-sesong.

Det er ingen selvfølge at ting går hundre prosent etter planen på parketten.

Rumpe- og truseglipp er kun få stikkord som beskriver året sesong. i tolv uker har programmet rullet over skjermen, og har servert oss fantastiske koreografier, hete danseøyeblikk, i tillegg til mye dramatikk og følelser.

Lørdag kveld ble Cengiz Al (25) kåret som den aller første Skal vi danse: all stars-vinneren, hvor Jørgine Massa Vasstrand (33) havnet på andreplass – enda en gang.

Til tross for at det til tider kan fremstå som at stjernene har kontroll på alt som skjer på parketten, åpner profilene opp om deres aller flaueste øyeblikk.

Trosset produksjonen – rumpe på forsiden

Etter å ha vunnet Skal vi danse i 2013, var Eirik Søfteland (34) en av få vinnere som returnerte til parketten i år.

VINNER: Eirik Søfteland vant Skal vi danse i 2013, og returnerte til årets all stars-sesong. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det er nydelig å være tilbake igjen og henge med gjengen. Jeg har fått danset og gaulet litt, så har det helt nydelig, forteller han til TV 2 under lørdagens finale.

Han åpner opp om at mye har endret seg siden han sist vant, og at det har vært flere ting som har vært krevende. Partnerbytte og sterkere konkurrenter er to stikkord her:

– Dommerne har jo sagt at alle sesonger er forskjellige. Men jeg fikk god tone med Ewa og vi koste oss veldig, men håpet på at vi skulle komme lenger. Men det har vært en fantastisk opplevelse.

Men noe flaue opplevelser har det også vært. Hvis Søfteland kjenner på følelsen av flauhet, er han én som bare begraver den. Men det er likevel én hendelse som han umiddelbart husker:

– I finalen i 2013, da jeg vant, gikk jeg jo med kilt. Da fikk jeg streng beskjed av produksjonen om at jeg ikke fikk danse uten undertøy. Det var jo skummelt, siden det kunne bli blotting på TV, og det er jo ikke lov..., forteller han og fortsetter:

– Men jeg hørte ikke på de og flekka av meg bokseren, og fikk et rumpebilde på forsiden av Dagbladet, forteller han lattermildt.

– Jeg synes jo ikke det er flaut, det er bare gøy. Men det kan hende noen synes den historien er flau!

Mistet toppen

Influenseren Martine Lunde (26) var også en av deltakerne som returnerte til parketten i år. I den niende sesongen kom hun på en tredjeplass.

MISTET TOPPEN: Under en generalprøve mistet Martine Lunde toppen sin. Foto: Espen Solli/TV 2

– Nivået var annerledes i år. Sist gang startet alle med blanke ark. Nå hadde alle vært gjennom det, så det var litt mer krevende nå, forteller hun om årets deltakelse.

Og når det kommer til det aller flaueste Skal vi danse-øyeblikket, har 26-åringen et minne som hun umiddelbart tenker på:

– Det skjedde ikke på sending, men det var på generalprøve – hvor toppen min falt ned. Det var forrige gang jeg var med, og jeg ble så satt ut! Jeg klarte ikke å reagere. Det jeg gjør er å jeg snu meg til Fredrik som jeg danset med, og bare: «Toppen min!!!», og så holder jeg ikke for! Det er kanskje det flaueste..

– Eier ingen skam

Det var tårer i monitor og sjokkerte seere da det i fjor ble avslørt at sexologen Iselin Guttormsen (35) måtte trekke seg etter en skade. I år kom hun derimot godt over halvveis i konkurransen, sammen med partner Catalin Andrei Mihu (28).

MÅTTE TREKKE SEG: I fjorårets sesong måtte sexologen Iselin Guttormsen trekke seg, men returnerte i år med samme partner. Foto: Espen Solli/TV 2

Selv forteller sexologen at hun ikke eier skam, og at rumpeglipp er noe vi må tåle:

– Jeg eier jo ingen skam. Jeg har ikke vært flau, bare nervøs. Og så har jeg følt meg dum fordi jeg trodde jeg så sexy ut.., men så var det kanskje ikke så sexy likevel. Men jeg har ikke vært noe flau, forteller hun og fortsetter:

– Når media skriver om rumpeglipp og puppeglipp, så tenker jeg: «Det tåler vi, en rumpeballe her og der», forteller Guttormsen før hun snur seg til dansepartneren:

– Har jeg noe vi burde vært flau over?

– Nei. Jeg synes du har vært sexy, jeg, skyter han tilbake.

Uenig i truseglippen

Katrine Moholt (49) la programleder-rollen på hylla, og deltok denne gangen på parketten som en deltaker. Hun er kjent som den aller første vinneren av serien, og deltok i år med tidligere dommer, Egor Filipenko (34).

DELTAKER: Katrine Moholt deltok denne gangen i Skal vi danse: all stars som deltaker, fremfor som programleder. Foto: Espen Solli/TV 2

Det var seerstorm tidligere i sesongen, da danseduoen danset en tango inspirert av 80-tallet og ungdomstiden. Da de skulle avslutte med et løft, viste programlederen rumpa til alle seerne på direkten:

– Jeg er litt skamløs, så det har sikkert skjedd mange flaue ting. Jeg viste trusa, og det fikk jeg fortalt. Her i Skal vi danse danser alle med rumpa ute, så det at jeg skulle ha et truseglipp er jeg ikke enig i, forteller hun og legger til:

– Jeg og Egor skulle ha et løft, og kjolen glidde opp. Jeg hadde en grønn truse under den kjolen, den syntes, og rumpa mi syntes. Men herregud, jeg føler ikke at det var en truseglipp. I dag har jeg faktisk danset i strømpebukse og truse!

– Neida, jeg byr på truser i Skal vi danse.

