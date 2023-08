Avslører nytt samarbeid: – Jeg er «starstruck»

Etter at Gaute Ormåsen (40) kastet masken i Subwoolfer, er han klar for å vise ansiktet sitt igjen. Nå røper han nytt prosjekt med tidligere fotballspiller Jan Gunnar Solli (42).

Artist Gaute Ormåsen (40) slår seg sammen med DJ og tidligere fotballspiller Jan Gunnar Solli (42) i en ny duo.

– Det har vært helt fantastisk å samarbeide med Gaute. Helt siden «Idol»-tiden har jeg vært fan. Vi møttes først da jeg var fotballspiller, og det var alltid en hyggelig tone. Han var fotballinteressert, og da jeg var musikkinteressert så var det naturlig at vi tidlig hadde ganske mye å prate om, sier Solli.

Da den tidligere landslagsspilleren, som de siste årene har vært DJ på store klubber i New York og Las Vegas, kontaktet Ormåsen om et musikalsk samarbeid – var han ikke vond å be.

– Jeg fulgte med på ham som fotballspiller, og jeg er fortsatt «starstruck». Du blir jo det av folk som var superhelter den gangen du kjørte rundt i bygda på moped. I tillegg er han en bra DJ, så det er stas.

40 LANDSKAMPER: Jan Gunnar Solli i duell med Artem Milevskij i privatlandskampen i fotball mellom Ukraina og Norge i 2008. Foto: Erlend Aas / TV 2

– Folkeviser må aldri dø

Sammen børster Solli og Ormåsen støv av den velkjente folkevisen «Kråkevisa». Nå håper de at hele Norge vil synge med til deres versjon av sangen, som starter med teksten «Hei fara, faltu riltu raltu ra».

– Overraskende mange har glemt låten. Barna mine hadde aldri hørt den før. Sånn sett er det på tide å få «Kråkevisa» fram i lyset igjen. Sånne folkeviser må aldri dø, så noen må ta ansvar for å puste liv i dem av og til, sier tobarnsfaren Ormåsen.

Det var artisten fra Brumunddal, som ble superstjerne i den første sesongen av «Idol» i 2003, som foreslo en moderne versjon av «Kråkevisa». For Treungen-mannen Solli, passet det perfekt.

– Jeg har alltid vært fan av bygdemusikk. Begge mine foreldre har vært med i Sputnik i alle år, så enten om jeg har villet eller ei så har jeg lært alle Sputnik-låtene inn og ut. Folkelighet og folkemusikk ligger godt forankret i meg, sier Solli.

BYGDEGUTT: Gaute Ormåsen er fra Brumunddal, og vender nå tilbake til å synge på norsk og dialekt. Foto: Thomas Andersen / TV 2

«Kråkevisa» ble utgitt av Jar Music den 30. august, og den nye duoen er spent på mottakelsen. Men en viktig person i Ormåsens liv har allerede gått god for låten.

– Mutter´n likte den faktisk! Hun er veldig ærlig, og det er ikke alltid hun liker det jeg kommer med. Så at hun likte denne, tar jeg som et godkjentstempel, sier Ormåsen og ler.

Maskert suksess

40-åringen har de siste årene fått en kraftig, men delvis skjult opptur i karrieren. I 2021 skjulte han seg bak en av de gule maskene i Subwoolfer, som gikk helt til topps i MGP med låten «Give That Woolf A Banana».

MASKERT SUKSESS: Gaute Ormåsen skjulte seg lenge bak den gule masken i Subwoolfer, sammen med makker Ben Adams. Foto: Heiko Junge / NTB

Selv om spekulasjonene florerte, holdt han og makker Ben Adams (41) identiteten skjult fram til MGP-finalen i Trondheim i starten av februar i år.

– Det har vært greit å kasta masken. Den masken er ikke så komfortabel å ha på seg i lengden, men vi bruker den fortsatt på scenen av og til. Det er jo bare å innse at jeg har blitt 40. Og når jeg tar på den masken så ser jeg «smashing» ut. Det er ikke en selvfølge lenger. Med den masken kommer jeg aldri til å bli eldre, så jeg får stå på scenen med den til jeg blir 80-90.

– Har det blitt uvant å gå på scenen uten maske?

– Nei, det har det ikke. Jeg har begynt å spille «Give That Wolf A Banana» akustisk med gitaren, men da blir det ikke noe dans. Jeg danser kun bak maske, sier han med latter i stemmen.

– Stagnerte

I tillegg til suksessen med Subwoolfer, har Ormåsen de siste årene hatt innbringende samarbeid med verdensstjerner som Robin Schultz og Alan Walker.

– Jeg har opplevd å ha ganske mange år der jeg har sittet mye alene i hjemmestudioet mitt og prøvd å komme på noe lurt. Jeg følte at jeg stagnerte og ikke helt fikk til ting. Så skjedde det plutselig veldig mye bra. De siste årene har vært fantastiske, sier Ormåsen.

HYSTERISKE TILSTANDER: På begynnelsen av 2000-tallet ble Gaute Ormåsen superstjerne gjennom «Idol». Foto: Knut Fjeldstad

For 40-åringen smaker dagens suksess enda bedre enn den han opplevde gjennom «Idol» på starten av 2000-tallet.

– Da hadde jeg ikke jobbet så mye med musikk, og visste ikke hva jeg drev med. Jeg var kanskje ikke klar for den suksessen da. Man setter ekstra pris på det når man har hatt de litt tøffere årene i forkant, der man strever litt mer. Jeg nyter det mer nå, og føler selv at jeg faktisk fortjener det mer enn jeg gjorde da jeg var 20.

– «Den fineste Chevy´n» på steroider

Ormåsen håper nå at suksessen fortsetter med det ferske samarbeidet med Solli.

– Jeg vet ikke hva man kan forvente om dagen, for det er vanskelig å slippe låter. Men vi håper at denne låten skal klare å stikke seg ut, sier han.

ANDREPLASS: Jan Gunnar Solli kom på andreplass i 2018-sesongen av «Skal vi danse». Foto: TV 2

Til TV 2 forteller Solli at de har jobbet for å gi publikum en låt som både bygger på det tradisjonsrike og som framstår som moderne og egenartet.

– Det er litt som «Den fineste Chevy´n» (låt av Halva Priset feat. Maria Mena, journ.anm) på steroider, men jeg har ikke lyst til å ligne på andre artister. De som hører denne låten og tenker: «Å ja, det er bare en gammel fotballspiller som har produsert noe som ligner på Kygo, Matoma eller Alan Walker», vil jeg si at det kanskje er likt tempomessig – men det som skjer i produksjonen ellers er ganske annerledes, sier Solli til TV 2.