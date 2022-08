Pierre Louis Olsson (28), kjent fra programmer som Paradise Hotel og Ex on the Beach, har funnet kjærligheten på ny.

Det bekrefter han overfor God kveld Norge.

Nyheten delte han først på Instagram.

Der la han ut en bildekarusell, der det første bildet er en selfie, mens det andre er en video av han og hans nye kjæreste. Under skriver han «sveip for kjærlighet».

I et intervju med Rød løper 18. august, fortalte Olsson at han hadde begynt å treffe noen, som han hadde møtt etter en 50-cent konsert.

Svensken, som er aktuell i en ny realityserie om gaming for NRK, har tidligere vært i et av-og-på-forhold med influenser Isabel Raad. De to møttes under innspillingen av Paradise Hotel i 2015.

I ettertid startet de opp en nettbutikk sammen, som ble nedlagt rundt syv måneder etter lanseringen.

Under et besøk hos God kveld Norge for ett år siden, i forbindelse med hans deltagelse i Ex on the Beach - Afterski, erkjente Olsson at han innimellom savnet å ha en partner i livet.

Se intervjuet her: