Avslører ny karrierevei: – Etter jeg ble 60, sier jeg bare «ja»

Forfatter Anne B. Ragde (65) og komiker Sandra Spjelkavik (32) møttes under psykisk belastende omstendigheter under innspillingen av TV 2-programmet «Forræder» i fjor.

Paranoia byttes ut med latterbrøl når de senere i år inntar humorscenen sammen.

– På «Forræder» elsket jeg Anne fra det øyeblikket hun åpnet munnen. Hun er altså så hysterisk morsom. Vi er blitt gode venner etter innspillingen og jeg tror det blir magisk å stå på scenen med henne, sier 32-åringen.

VENNER I 35 ÅR: Forfatterne Unni Lindell og Anne B. Ragde har vært nære venner i over halve livet, og snakker sammen hver dag. Foto: Latter/ Bonnier Forlag

Det er forfatterduoen Anne B. Ragde og Unni Lindell (65) som er hovedpersonene i showet «Julefruer». Spjelkavik er med som «sidekick», moderator og «dyretemmer» når de to venninnene skal feire sitt 35 år lange vennskap.

– Min rolle blir å holde disse damene i tøylene. De er nydelige, frittalende damer, så den skravla der kan jo gå i timevis. Så jeg har en viktig rolle, for noen er nødt til å styre dem inn igjen når samtalen sporer av.

Med rå humor skal de to forfatterstjernene dele historier om jul, litteraturen, uvennskap, tusjkake injisert med brennevin, sykdom, slit og alvor.

– Unni og jeg har ganske rå humor, så vi må være litt forsiktige. Det kan kanskje bli litt vel rått for noen. Men det er ingenting som ikke er morsomt. Vi går veldig fort fra å være lei oss til å flire. Da kommer en av oss med en eller annen kommentar, og så er vi i gang. Det er det vi overlever på, sier Ragde, som ble rammet av hjerneslag i 2019.

Lindell og Ragde er erfarne med bokbad, og sistnevnte tror ikke overgangen til humorscenen blir av det skremmende slaget.

GJORDE INNTRYKK: I «Forræder» fikk forfatteren mange nye fans for sin frittalende stil. Foto: Sindre Scavenius

– Folk flirer hele tiden på bokbadene våre også, så det blir egentlig ikke noe forskjell. Vi har hørt tidligere at vi fungerer som standup-komikere, så det tror jeg skal gå glatt. Vi blir ikke noe nervøse, for vi liker oss på scenen, sier Ragde.

Premieren på showet blir på Latter i Oslo 1. november, før Ragde, Lindell og Spjelkavik legger turen innom Trondheim, Stavanger, Bergen og Kristiansand.

– Jeg føler meg så heldig som skal få lov til å dele backstage med disse to herlige damene. Det blir tøysete gøy å reise rundt, drikke rødvin og høre på historiene deres, sier Spjelkavik.

Som forfatter har Anne B. Ragde vært inne i så intense skriveperioder at hun har pådratt seg blødende magesår. Det siste året har hun derimot beveget seg mer og mer ut av «skrivehulen» – blant annet med deltakelse i TV 2-programmene «Forræder» og «Sofa».

– Etter jeg ble 60 sier jeg bare «ja» til det jeg har lyst til. Jeg sier nei til alt jeg ikke har sprenglyst på. Derfor har jeg blitt med i «Sofa» og har laget reklamefilmer. «Ja, det høres artig ut», sier jeg da. Men så sier jeg også: «Nei, jeg vil ikke være med på podkast der. Vil ikke være med på det». Det har blitt sånn at jeg bare følger lystprinsippet, og denne forestillingen har jeg veldig lyst til å gjøre.

LYSTSTYRT: Anne B. Ragde gjør bare det hun har lyst til etter hun fylte 60, som å være med i TV 2-programmet «Sofa». Foto: FREDRIK FRIELE HAUAN

Men for dem som likte Ragdes deltakelse i «Forræder», må forfatteren skuffe med at hun ikke blir å se i lignende programmer igjen.

– Det er ikke noe reality som passer til meg, for det tar for lang tid. «Forræder» tok bare to uker. «Farmen kjendis» er det korteste nå, og det tar fem uker. Det er utelukket at jeg skal være borte fra Trondheim by så lenge. Det orker jeg ikke, sier hun kontant.

