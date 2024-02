Avslører ny jobb

Programleder og TV-profil Cathrine Fossum forteller at hun har en spennende tid i vente.

I desember ble det kjent at programleder Cathrine Fossum sluttet i Nyhetene og fikk ny rolle i TV 2 som frilanser med eget selskap.

Nå kan Cathrine Fossum (46) fortelle at hun har signert med Plan B.

– Jeg er skikkelig entusiastisk, takknemlig og gleder meg masse til å jobbe med dem, sier Fossum til TV 2.

En spennende tid

Programlederen forteller at hun ser frem til å jobbe med mange dyktige, hyggelige og profesjonelle folk hos Plan B.

Nå skal hun gå i gangene sammen med blant andre komiker Truls Svendsen, programlederne Thomas Numme og Harald Rønneberg, stylist og frisør Jan Thomas og programleder Solveig Kloppen.

– Jeg føler at jeg får lov til å bli en del av en gjeng, og et lag, som har masse kunnskap om veldig mange spennende ting, sier Fossum.

46-åringen forteller at hun er i en ny fase av karrieren sin, og at det kjennes trygt å kunne lene seg på noen som kan denne biten av bransjen.

– Jeg har tro på at vi skal få til masse gøy fremover.

Nye roller

For de fleste er Fossum et kjent ansikt som nyhetsanker i TV 2 eller som deltaker i det populære programmet «Forræder».

Nå er hun også aktuell i det kommende TV 2-programmet «Spillet», hvor hun bistår som en av observatørene.

PROGRAMLEDER: Cathrine Fossum har vært en del av TV 2 Nyheter siden 2006. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fossum startet i TV 2 Nyhetene i 2006, men i fjor ble det kjent at hun valgte å gå over i andre roller for kanalen.

Hun har ikke sluttet i TV 2, men ønsket å søke nye roller som frilanser for Program og Publisering i TV 2 – hvor hun har en programlederjobb.

46-åringen har opprettet sitt eget selskap slik at hun kan gjøre andre prosjekter utenfor kanalen.

– Dette gleder jeg meg til, og jeg er utrolig motivert for nye oppgaver, uttalte Fossum til TV 2 i desember.