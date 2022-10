Avslører ny flørt: – Forelsket

I august ble det kjent at det var slutt mellom Øyunn Krogh (27) og Levi Try (25). De ble et offentlig kjent par i 2020 da de vant «Sommerhytta».

I den siste episoden av podkasten «Ida med hjertet i hånden» deler Krogh en hyggelig nyhet.

– Jeg har ikke ny kjæreste, det kan jeg bare avkrefte med en gang, men jeg har møtt en jeg synes er veldig hyggelig, sier Krogh.

Til programleder Ida Fladen går hun også inn på hvordan tiden før og etter bruddet med Try har vært, der det også kommer frem at hun aldri hadde hatt kjæreste før hun møtte ham, 23 år gammel.

– Og det var ikke det at jeg ikke hadde søkt, jeg kan ikke huske at jeg ikke har hatt lyst til å ha kjæreste, sier hun om de tidlige 20-årene og fortsetter:

– Så når jeg da etter dette forholdet møter en som jeg synes er så hyggelig, så tenker jeg: «jeg skal ikke ikke bli kjent han her fordi jeg akkurat er ute av et brudd. Det blir for dumt».

Møttes på vorspiel

De møttes gjennom felles venner på et vorspiel. Krogh sier at hvis denne relasjonen ikke skulle gå veien er uansett datingappen Tinder et uaktuell alternativ.

Fladen spør om det var Kroghs plan å møte en ny så fort, og om hun har noen bekymringer knyttet til det.

– Ja, selvfølgelig. Det er ikke sånn at det er helt uproblematisk. Men det trenger jo ikke å gå så fort i forhold om man velger å satse på hverandre 100 prosent da, svarer Krogh.

Hun legger til at hun likevel ikke vil unngå å utforske en ny relasjon kun fordi det er kort tid siden et brudd.

Må føles helt riktig

Fladen spør så Krogh om hun og hennes nye flørt har snakket om situasjonen hun står i og hvordan det eventuelt påvirker dem.

– Han nye jeg har begynt å date er veldig direkte og ærlig, så det er ikke noe skummelt å ta opp de tingene.

Krogh sier lattermildt at hun er forelska nå, og at mannen som er bosatt i Kragerø kjører til Oslo for å møte henne i helgene.

– Jeg vil at de jeg dater skal føle seg heldig for at de er med meg. For jeg hadde jo ikke valgt å date dem hvis ikke jeg følte meg heldig for at de er med meg.

– Man må jo føle at man blir satt pris på og føle seg litt ønsket, parerer Fladen med, før Krogh legger til:

– Ja! At noen kjører fram og tilbake Oslo-Kragerø hver helg, det er 10/10.

Krogh avslutter med å snakke om tiden fremover, hvor hun ønsker å flytte inn i ny leilighet og pusse den opp alene.

– Jeg er ikke så interessert i å tenke på meg i et par, men samtidig så er jeg forelsket. Så akkurat nå har jeg det veldig bra og ønsker å tilbringe mest mulig tid med ham, så får vi se. Jeg skal ikke inn i noe forhold før det føles helt riktig, men det tar det jo tid å finne ut av.