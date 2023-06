Avslører når fremtiden til juryordningen blir avgjort

Kringkastingsrådet hadde et møte 13. juni, hvor juryordningen i «Melodi Grand Prix» og «Eurovision Song Contest» var et tema.

Etter Eurovision-finalen 13. mai har NRK blitt bombardert av klager fra sinte fans, som mener juryordningen enten må avskaffes eller endres.

Nå avslører NRKs prosjektleder for MGP, Thea Flinder, at NRK er i dialog med EBU om hva som skjer med juryordningen fremover. I møtet med Kringkastingsrådet forklarer hun at det har vært økt engasjement rundt diskusjoner som omhandler juryordningen etter finalen i år.

– Engasjementet viser at dette kan være et godt tidspunkt for EBU å ta en ordentlig vurdering av juryordningen, sier Flinder, og fortsetter:



– Vi er i dialog med EBU og har fått beskjed om at det skal vurderes og endelig besluttes i januar.

Flinder fortalte at det til syvende og sist er EBU (Den europeiske kringkastingsunion) og noe som heter «Eurovision Song Contest Reference Group» som må stå for beslutningen om hva som skjer med juryordningen.

EBU sier til TV 2 at de ikke har noen ytterligere kommentar til saken, men viser til følgende informasjon om hvorfor de har juryordning:

Derfor har EBU en juryordning: «Ved å bruke nasjonale juryer av musikalske eksperter i den store finalen, som rangerer alle sangene i prioritert rekkefølge, kan hver sang vurderes individuelt. Det sikrer den beste kvalitative rangeringen av alle deltakerne i Grand Final og at en vinner avgjøres på de bredeste kriteriene. Ved å bruke en jurystemme for den store finalen kan vi også fortsette en langvarig tradisjon med å forene alle deltakerlandene på lufta med talspersoner som leverer stemmer fra deres nasjon. Med alle deltakende land som stemmer i den store finalen, inkludert poengene tildelt av profesjonelle juryer, bidrar det også til å dempe diaspora- og kulturstemmegivningen som reduseres med 50 % i semifinalen ved å tildele land med lignende stemmerekord til å opptre og stemme i separate viser. Til slutt, for å opprettholde spenningen i stemmesekvensen i den store finalen, med den endelige vinneren først kjent helt på slutten av showet, kreves det fortsatt to sett med separate stemmer.» Det skriver kommunikasjonsteamet til ESC i en e-post til TV 2.

Finsk rabalder

De mange klagene skjer i kjølvannet av at finske Käärijä vant publikumsstemmene under ESC-finalen i mai, men endte på andreplass fordi svenske Loreen hadde flere jurystemmer.

Også norske Alessandra Mele fikk kjenne på splittelsen mellom juryene og folket. Mele lå på 17. plass etter jurystemmene, men klatret helt til 5. plass etter at folket hadde fått sagt sitt.

President i MGP-klubben, Morten Thomassen, er ikke overrasket over at EBU skal vurdere juryordningen etter alt bråket i mai:



– At EBU ville vurdere juryordningen var ventet etter alt det bråket som oppsto etter at publikums­favoritten «bare» ble nummer to. Mitt håp er at antall jurymedlemmer i hver nasjonal jury økes og at sammensetningen av den vil tillate at kanskje fans og «vanlige» mennesker kan få plass i den.



FARGERIK TYPE: Morten Thomassen vet det som er å kunne om MGP. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Grunnleggeren av Eurovision Norway, Martin Phillip Fjellanger, sier det er bra EBU skal diskutere temaet.

– Dette er spennende nyheter og en viktig debatt, men når diskusjonene har lagt seg så tipper jeg at det ender med at juryen blir værende og at det som i år vil telle 50 prosent av stemmene i neste års finale.

Var flere år uten jury

Fjellanger baserer dette på at man allerede har prøvd å fjerne juryen, fra 1998 til 2009. Dette hadde en uønsket effekt, og derfor ble den gjeninnført.

– Med tanke på hvordan «Eurovision» var tidlig 2000-tall, med østeuropeisk dominans og mange tullebidrag, så har juryene gjort en viktig jobb med å stemme frem seriøse bidrag og utjevne politiske stemmer. Den jobben trengs fortsatt, så derfor trenger vi fortsatt juryene.

– Men når det er sagt, så syns jeg det var bra at denne diskusjonen kom, for i år så fremsto juryene tidvis som løse kanoner. Mitt ønske er at ordningen med fagjuryene videreføres, men at en heller ser nærmere på hvordan, og på hvilke kriterier, fagjuryene dømmer låtene på.

FINT MED DEBATT: Martin Phillip Fjellanger syns det er fint at EBU tar en vurdering. Foto: Privat

Flere fans har vært misfornøyde over at kun fem personer fra hvert land utgjør juryen, som igjen har så mye makt. Thomassen forklarer hvordan dagens jury plukkes ut:

– Det er fem mennesker som skal ha en form for tilknytning til musikkbransjen, og der regnes også for eksempel programledere for musikkprogram. Juryen skal ha en viss spredning i alder og naturligvis fra begge kjønn.



Kaller NRKs oppførsel tåpelig

TV 2 har fått innsyn i de mange klagene som har blitt sendt inn til Kringkastingsrådet, som da altså er bakgrunnen for at juryordningen ble tatt opp til vurdering i tirsdagens møte i Kringkastingsrådet.

Her er et utdrag av noen av klagene:

«Juryen bør avvikles eller få en mye mindre rolle i poengscoren».



«Nå er det nok. Nå må NRK sette i gang og være en avgjørende stemme i avskaffelse av juryen i MGP. Det er rett og slett tåpelig at en statskanal i et land som har demokrati som en kjerneverdi velger å godta dette».

«Nå vinner nok en gang en låt som ikke er publikums favoritt på grunn av DE JÆVLA HELVETES JURYENE!!!! Ta makta tilbake til folket! Forskjellen mellom jurystemmer og folkets stemmer viser EKSTREMT EKSPLISITT at juryordningen FUNKER IKKE!!! Jeg er for jury hvis det er mer harmoni mellom jury og folkets stemmer, men sånn som det er nå blir jeg bare ekstremt provosert».

Kan juryen tenke mer som fansen?

Fjellanger poengterer at under dagens ordning bedømmer juryene låtene ene og alene etter fremføringene på fredagens juryfinale – altså kvelden før den store finalen.



Han håper at juryen i fremtiden kan gjøre litt mer som fansen – å ta det brennende engasjementet med seg inn i bedømmelsen:

– Jeg skulle for eksempel ønske at det var obligatorisk for juryene å sette seg grundig inn i både låter og artister i forveien, slik fansen gjør. Å sette seg inn i hver enkelt artist, høre gjennom alle studioversjonene, se på tidligere fremføringer av låtene, og ta publikum sin mottakelse i betraktning, alt dette burde være obligatorisk for juryene. Når juryene stiller godt forberedt vil det etter all sannsynlighet også bli mindre bråk i etterkant.

Sjefen i Eurovision Norway, Håkon Røssum, har litt andre synspunkt enn kollega Fjellanger. Han ønsker endringer av større skala:

– Jeg er meget trygg på at NRK har fått med seg budskapet fra både fans og seere. Skal konkurransen beholde sin relevans for publikum må det større endringer til i denne juryen og den må ha mindre makt.