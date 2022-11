Avslører mangel på søvn under Forræder: – Blodig alvor!

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Det dramatiske spillet førte til flere konsekvenser for deltakerne.

KREVENDE: Flere av deltakerne legger ikke skjul på at oppholdet var tungt. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

Løgnene, intrigene og alle tankespillene har endelig kommet til en slutt, når vinnerne av Forræder kåres under fredagens siste episode.

De siste månedene har 20 kjendis-deltakere knivet om finaleplassen, alt i håpet om å avdekke de skjulte skurkene i gruppa. Men det var likevel flere ting som deltakerne Arman Surizehi (30) og Magnus Midtbø (34) bet seg merke i – allerede fra dag én.

Nå letter de på sløret om hvor krevende spillet har vært, fra start til slutt.

– Emosjonelt krevende

Det er ingen hemmelighet at nyhetsanker Cathrine Fossum (44) har sett på forræder-rollen som helt «forferdelig»:

FÅ IGJEN: Det er kun fem spillere igjen i villaen. Fra venstre: Magnus Midtbø, Christopher Robin Omdahl, Cathrine Fossum, Karina Hollekim og Arman Surizehi. Foto: TV 2

– Det har kommet ganske godt frem underveis at dette har vært emosjonelt krevende, også for en forræder, forteller 44-åringen til God morgen Norge.

De siste månedene har seerne fått spille på lag med de lojale, og vært vitne til at kjendis etter kjendis har måttet forlate spillet for godt. Amper stemning og intens dramatikk er kun stikkord inne i villaen, og hver eneste detalj har blitt sett gjennom et nåløye.

– Dette har vært helt forferdelig. Vi har måttet spille på følelser, og vi har blitt låst inne i et hus i elleve dager. Allerede halvveis merket jeg at jeg begynte å bli svett – ikke på panna – men på hjernen!, fastslår Surizehi lattermildt.

Og spillet blir mer og mer intenst for hver spiller som går ut, noe som setter alle følelsene i sving.

– Spillet har virkelig gått inn på meg. Jeg kjenner jo på de samme følelsene når vi ser det på TV, og vi var ikke mange igjen på slutten. De som var igjen, enten om det var på forrædernes side eller de lojale – tok vare på sine. Det gjorde ting ekstra emosjonelt, forteller nyhetsankeren.

TO MOT TRE: I fredagens episode skal det endelig kåres en vinner, det er tre lojale og to forrædere i finalen. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Man kjenner det på kroppen, fordi man må gå rundt og overtale folk om at man er lojal, til tross for at man faktisk er det. Det er kjipt når folk anklager deg, fastslår Midtbø.

Han legger derimot ikke skjul på at det i tillegg føles som et svik, når personen du har stolt mest på – viser seg å spille for den andre siden.

– Når man er inne i den boblen, virker det spesielt som et svik. Man tar det mye mer seriøst, men der inne er det blodig alvor.

Høye kort

Det er ekstra krevende for deltakerne når deres hverdag kun dreier seg om spillet, og at de er i en boble som er skjermet fra omverdenen. De får ikke diskutere spillet med andre fra utsiden, og må derfor stole på sin egen magefølelse og gruppekonsensusen.

– Når de ser meg inn i øynene og sier at de stoler hundre prosent på meg, knyter det seg inne i magen, forteller forræderen.

HØYE KORT: Komikeren Arman Surizehi var en av de som ble mistenkeliggjort tidlig i spillet. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

Komikeren Surizehi var en av de som vekket mye mistanke inne i villaen, mens Midtbø klarte å holde seg mer under radaren. Det skrudde opp vanskelighetsgraden:

– Jeg spilte med litt høyere kort som lojal. Den dagen jeg forstod spillet, var den første dagen. Da ble jeg mistenkeliggjort, så jeg måtte bli rolig og stille for å observere folk. Det er vanskelig når du spiller med for høye kort som lojal.

– Sov ikke

Det er neppe en hemmelighet at flere deltakere beskriver det psykologiske spillet som intenst. Sportsklatreren derimot var nemlig én av få som ikke møtte veggen like mange ganger som de andre:

KLARTE SEG BEST: Magnus Midtbø legger ikke skjul på at han var en av dem som ikke opplevde spillet som like tungt. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

– Jeg var nok en av de som klarte meg best, og det tror jeg er fordi jeg ikke ble mistenkt så mye. Det tror jeg var veldig kjipt, og jeg fikk jo litt mistanke i begynnelsen ettersom jeg var stille, forteller 34-åringen og fortsetter:

– Etter hvert gikk mistanken bort, og det var litt kjipt. Hvis du ikke blir mistenkt, så er det stor sannsynlighet for at du blir sendt hjem. Det er nesten som at man jobbet for å skape litt mistanke, så det er nok derfor det ikke gikk så mye inn på meg.

Surizehi opplevde nemlig oppholdet på en helt annen måte.

FIKK IKKE SOVE: Komikeren avslører at det ble lite søvn under oppholdet. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

– For min del ble det slitsomt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det gikk litt inn på meg, men man er jo der for å spille et spill. Jeg sov nesten ikke i det hele tatt, og sov ikke hele netter.

De lojale har nemlig fått kritikk av nære venner som har sett programmet, som har reagert på at spillerne ikke har avdekket forræderne tidligere. Da har komikeren en klar beskjed:

– Hvis du tror det er enkelt: Samle ti venner, hvis du har venner, og spill det spillet her. Da finner du ut hvor vanskelig det faktisk er.

