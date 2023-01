Avslører løgn på Farmen kjendis: – Lønner seg ikke å være ærlig

Skuespilleren innrømmer en løgn han brukte som taktikk under deltakelsen.

Aslak Maurstad kom inn på Farmen kjendis med en klar strategi.

Årets sesong av Farmen kjendis er godt i gang og spillet er intenst for flere deltakere.

I potensielt seks uker skal deltakerne drifte gården som om det skulle vært 1923. I mellomtiden risikerer man å havne i tvekamper, og med det ryke ut av konkurransen.

For å komme seg lengst mulig i programmet, er det flere som har lagt en strategi. Nå kan skuespiller Aslak Maurstad (30) avsløre en løgn han fortalte for å unngå å bli valgt som kjempe.

– Et bløffespill

Maurstad mener at det ikke lønner seg å være ærlig i et spill som Farmen kjendis.

– Det er et bløffespill vi er med på. Et spill der løgn er en veldig vesentlig strategi som man må bruke. I den grad det er løgn – jeg vil ikke kalle det løgn, sier han til TV 2 og fortsetter:



– Jeg vil si at alt man gjør der inne er spill, og alle er innforstått med at det er en del av reglene.



Det er ingen hemmelighet at løgn er en hyppig brukt strategi i Farmen-universet.



Noen unnlater å fortelle detaljer som kan være til fordel for dem. Andre lyver på seg egenskaper som de ikke har, som kan bidra til å få dem til å se ut som at de er vanskeligere å slå ut.

– Man bryter avtaler der inne, men det teller ikke. Det sier ikke noe om din karakter egentlig, mener skuespilleren.

Løy på vekten

Maurstad kom inn på Steinsjøen gård med en tydelig strategi.

– Det var visse ting jeg faket, og visse ting som jeg latet som at jeg ikke kunne eller kunne. Det regner jeg med at alle andre gjorde. Det ville vært å stille seg selv i en veldig dårlig konkurranseposisjon hvis man ikke gjorde det, sier 30-åringen.

Under oppholdet ble han og Aleksander Sæterstøl (27) nære venner. Maurstad avslører at han kom med en hvit løgn til og med overfor kompisen.

Han forteller nemlig at han trolig var den tynneste på gården, noe som kan være en ulempe i en konkurransesituasjon. I noen tvekamp-grener er styrke en avgjørende egenskap.

– Jeg veier 58 kilo, og da jeg var inne på Farmen tenkte jeg at jeg måtte lyve på meg noen kilo. Så jeg sa hele tiden at jeg veide 67 kilo, innrømmer han.

Men én som faktisk veide denne vekta, det var Sæterstøl.

– Så da du sa at du veide 67 kilo, så sa jeg: «Jeg og! Vi veier det samme!». Og så tenkte jeg at: «Nå trenger ingen å stille noen spørsmålstegn ved det». Nå er det bare en etablert sannhet der inne.

Slo fra seg én strategi

Maurstad kom seg unna med løgnen. Men det var enda en strategi han vurderte å bruke. Den droppet han derimot kjapt.

– En strategi jeg vurderte, som jeg slo fra meg ganske raskt, var å si at jeg er en kvinne. For da blir det kvinnekamp, og da har jeg et kjempefortrinn, forteller han.

Dersom to av samme kjønn konkurrerer mot hverandre, er det ofte fysiske tvekamper. Hvis det er kvinne mot mann, blir tvekampen som regel kjønnsnøytral. Maurstad mener derfor at han hadde hatt en fordel, hvis han hadde havnet i en kvinne-mot-kvinne-kamp.

– Samtidig er det veldig uetisk, så jeg slo det fra meg med én gang. Jeg føler meg ikke som en kvinne, og det er jo egentlig å undergrave kampen til alle de som føler seg født i feil kropp, sånn innmari, sier Maurstad.

