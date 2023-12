Avslører julemarerittet: – Lammet av skrekk

Julen nærmer seg med stormskritt når vi snart går inn i andre søndag i advent. Mens julen ser annerledes ut hvert år for noen, har andre tydelige tradisjoner.

TV 2 har tatt julepraten med tidligere «Lotto»-programleder og TV-personlighet Ingeborg Myhre (48). Hun forteller om hennes juletradisjoner, og mimrer tilbake til både gode, og mindre heldige, minner fra høytiden.

– Hva skal du gjøre i julen?

– Jeg skal være hjemme på Jar med barna mine Elise (18) og William (11) i julen. Julaften feirer vi hos broren min og svigerinnen min på Grefsen med mine skjønne tantebarn, moren min og svigerinnen min sin mor og søster. Kjæresten min skal hjem til Mosjøen i år.

JUL: Ingeborg Myhre har bursdag lille julaften og har full fest fra morgen til kveld. Foto: Privat

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Ribbe.

– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– Jeg vil jo helst være sammen med kjæresten min. Jeg har vært så snurt og barnslig overfor han, at hver gang Mariah Careys låt «All I Want for Christmas is you» kommer på, så synger jeg den av full hals og sier: «Jaja, jeg får jo ikke det jeg vil ha til jul, for det er jo deg», hilsen Ingeborg 12 år. Ellers må jeg ha barna mine og familien rundt meg, gode venner, julemat og masse julefilmer. Elsker det. Da blir jeg rørt og sitter og sipper litt.

– Hva er den dyreste julepynten du har?

– Har ikke noe dyr julepynt. All vår pynt er enten laget av barna opp gjennom (silt ut alt det styggeste) eller fått i gaver eller arvet. Så det er ingenting som matcher og ikke så fancy, men jeg har så mange gode minner med det og blir like lykkelig hvert år når det pakkes frem. Men vent, kom på nå at jeg kjøpte en ny adventsstake fra Georg Jensen i år på salg.

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/ starten av desember?

– Det synes jeg er helt topp! Vi pynter alltid første søndag i advent. Synes det er så koselig med julepynt og tre i desember! 1. januar tar jeg alltid julen ut, da er jeg ferdig med julen.

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

– Mamma og barna mine.

– Hva er den verste julegaven du har fått?

– Den verste gaven fikk jeg et år var fra moren min. Det var en knall selvlysende limegrønn blazer i boblestoff med bling-bling knapper. Bare se det for deg. Heeelt grusom! Har ledd så mye av den. Hun strålte som en sol og var helt forelsket i den jakken. Jeg kunne jo ikke skuffe henne, så måtte late som jeg likte den. Det tok ikke så mange uker før hun overtok den jakken.

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Jeg synes det er så trist at det er så mye press med julegaver. Renten skal øke ytterligere og det er kun de svakeste det går utover, de som allerede har det tungt økonomisk, og særlig barn. Det er hjerteskjærende å tenke på at mange barn i år ikke får noe under treet.

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens?

– Så innafor! Julenissen er magisk og står jo for godhet. Sønnen min William tror på julenissen og skriver alltid brev til julenissen lille julaften og legger ut en øl og pepperkaker til han. Neste morgen er julestrømpen hans full av gaver og godteri fra julenissen og en hilsen til William. Da er lykken til å ta og føle på.

– Hva er den rareste/mest spesielle julen du har hatt?

– Jeg er en julebaby og født på selveste kvelden før kvelden; altså lille julaften. Jeg har alltid elsket julen, men et spesielt juleminne som jeg aldri glemmer var da jeg fylte tre år og gledet meg vilt til gaver to dager på rad. Da selveste høydepunktet på julaften kom og julenissen entret stuen med sekken full av pakker og alle satt forventningsfulle, ble jeg lammet av skrekk, hylskrek og løp og gjemte meg bak gardinene. Der ble jeg stående skjelvende og gråtende inntil julenissen hadde forsvunnet.

JULEBABY: Ingeborg Myhre har alltid elsket julen, men én julaften ble ikke akkurat slik som forventet. Foto: Privat

– Da var mammas arm god å ha. Alle prøvde å lokke meg frem fra gardinene, men det var ikke snakk om! Storebror måtte ta imot gavene mine, og jeg husker at jeg spurte mamma om hun kunne avbestille julenissen neste jul. Vi har ledd mye av det i familien. Det hører med til historien at sønnen min William arvet min nisse-skrekk, da han på akkurat samme alder som jeg var da, var helt utrøstelig da julenissen kom!

– Hva er din mest unike juletradisjon?

– Det er at jeg har full fest lille julaften fra morgen til kveld. Siden jeg er tidenes julegave til familien (synes jeg selv) med bursdag den dagen, har jeg alltid hatt stor feiring. Bursdag i sengen, bobler med venninner på dagen, og på kvelden familie og venner til rakfisklag. Vennene mine sier hvert år at det ikke blir jul uten festen hos meg lille julaften.

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– At jeg er veldig heldig.

– Hva ønsker du deg til jul?

– Sier som mamma alltid sa: Snille barn. Og så har jeg en laaang ønskeliste!