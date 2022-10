Avslører jobbens mørke side: – Du kjenner på det medmenneskelige

Det er ikke alle beslag som føles som en seier for profilene i Toll.

I TV 2-programmet Toll følger man arbeidshverdagen til tollerne på ulike steder i landet.

Dette kan bestå av alt fra store narkotikabeslag, til svensker som skal handle brød i Norge. Til tross for at store deler av jobben innebærer å ta beslag, er det ikke alt som er like lett å ha på samvittigheten.

– Du føler jo at du utfører jobben din på en god måte, men du kjenner på det medmenneskelige, det er ikke noe tvil om, sier Håvard Veiby til TV 2.

– Leit å ta de i beslag

I ukens episode av Toll ser man blant annet tolleren Håvard Veiby (39) som jobber på Ørje tollstasjon.

Han og kollegaen Bjørn var med å kontrollere bilen til en franskmann. Det var da tollerne oppdaget to flasker med medisinen Rivotril og sovetablettene Zolpidem. Dette hadde ikke mannen resept på.

Tollerne gjorde derfor et beslag og franskmannen ble anmeldt for forholdet, kommer det frem i episoden.

BESLAG: Håvard Veiby forteller at han kan gjøre opptil tre beslag på en vanlig dag. Foto: TV 2

– Han hadde en lidelse med tannplage som gjorde at han brukte medisinene. Det han gjorde feil var å skaffe medisiner illegalt og ikke gjennom en lege. Men det er ikke noe mindre vondt av den grunn, forteller Veiby.

– Du føler litt på at han har det vondt og så tar du medisinene hans. Men det er noe vi må gjøre når han ikke har dokumentasjon, legger han til.

Mannen med medisinene hadde vært avhengig av å ta disse i 20 år. Dette forklarte han til tollerne.

– Avhengighet i tillegg til en smerte gjør det enda tristere, egentlig, sier Veiby.

– Lei situasjon

To av de andre tollerne i serien, Martine og Marthe, fikk i oppdrag å sjekke en bil som manglet EU-kontroll. Denne skulle vært avskiltet for fem år siden.

De hadde dog en mistanke om at det var livssituasjonen til mannen som lå til grunn.

– Du har ikke bare glemt EU-kontrollen da. Da tenker jeg at du er i en vanskelig fase av livet, og at du ikke har helt kontroll på ting. Vi kan i utgangspunktet møte på hvem som helst, sier Martine i episoden.

Etter å ha stoppet bilen og tatt en prat med sjåføren, får de bekreftet mistanken. Det kommer nemlig frem at mannen sliter økonomisk.

– Det er en lei situasjon han står overfor. Vi føler veldig mye med folk vi stopper. Vi jobber like mye med hjertet som med hodet, sier tolleren.

– Alle har sin bagasje med seg, og noen har en veldig tung en.

Opptatt av kommunikasjon

Veiby forklarer at de blir møtt av ulike reaksjoner når de gjør et beslag. Dette kan være alt fra sinne til frustrasjon og tårer.

Likevel er det én ting Veiby er spesielt opptatt av i denne prosessen, nemlig kommunikasjon.

– Jeg snakker med dem tidlig om hva som skjer og hva som kan komme til å skje. De fleste forstår at vi gjør jobben vår. Det er regelverket som avgjør, det er ikke vi personlig. Vi opplever å få forståelse for det, sier han.

39-åringen påpeker deretter at det kan være mange ulike grunner til at folk smugler.

– Du straffer handlingen, men mennesket kan være bra for det, forteller Veiby.

