Avslører impulsivt grep under dansen

Katrine Moholt får latterkrampe under intervjuet med TV 2. Foto: TV 2

Dynamikken mellom tidligere programleder Katrine Moholt (48) og dansepartneren Egor Filipenko (35) strålte ut av skjermen da de danset en samba som gikk rett til topps (riktignok sammen med fire andre) under lørdagens sending. Men de kan ikke si hva de vil overraske seerne med neste gang, for selv med all treningen og øvelsene er det impulsive grep og uforutsette garderobekatastrofer som har ført til pikante øyeblikk.

Rumpeklaskkysset var ikke planlagt

– Begge to er vel ekstremt glad i å være der ute. Vi elsker å danse ogelsker å fremføre danser og elsker publikum. Vi blir gira, så Katrine roper når hun danser: JA! JA! WOAH!, sier Egor. Katrine knekker sammen i latter når han imiterer ropingen hennes.

– Og jeg mista balansen foran dommerbordet så gjorde jeg akkurat det samme: JA!, supplerer hun.

De spesielle innslagene av rumpeklaskkysset sist og da de latet som de skulle kysse denne gangen var ikke planlagt, forteller danseduoen.

– Det var bare en live ting jeg valgte å gjøre. Katrine: Så det var flere som sa etterpå: jøss, så egor kysset deg på rumpa? Jeg bare: kyssa meg på rumpa, det har han aldri gjort?

Se det berømte rumpeklaskkysset i videoen under

Garderobekatastrofe: – Ballene bare ...

Det er vel få som har sett for seg at det skulle være noe å le av når buksa sprekker mens man er midt i en sambadans hele Norge ser på, men de to ler seg fillete.

– Jeg hørte at den sprakk!, ler Katrine.

– Fy fader, gjett om jeg hørte det. Ballene bare (Egor lager en sprutelyd med tunga og viser med hendene hva som ramlet ut hvor mens Katrine hikster av latter)

– Det var ikke godt. Jeg hadde to bukser som var helt like. De her brukte jeg på generalprøven, men da brant jeg hull i buksa fordi jeg slider jo. Da fikk jeg ny bukse og de var litt trangere. Og da gikk det til helvete.

Her spjærer buksa under sambaen:

Som om det er siste gang

Når paret får en ny dans å fokusere på til neste uke, er planen veldig enkel: De skal fortsette i samme spor.

– Vi skal rocke på det dansegulvet som om det er siste dag vi lever, sier Egor, og Katrine er med på det:

– Det er litt sånn vi er som mennesketyper begge to tror jeg. At vi kjører på. Vi var sånn, nå er det kanskje den aller siste gangen vi danser denne sambaen.

Katrine vet godt at det ikke er noen selvfølge å gå videre:

– Jeg er ikke trygg på å gå videre fordi jeg har stått som programleder i så mange år og så mange ganger sett at også de på toppen kan ryke ut. Det har skjedd flere ganger.



Men nå har de en uke til å sette fyr på enda en dans, og hva som kan følge etter et impulsivt rumpeklaskkyss og en forrykende samba med spjæret bukse, er de like spent på som alle andre.