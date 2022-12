Avslører hvordan de møttes

NY KJÆRESTE: I et nytt innlegg på Instagram avslører Emilie Nereng at hun har fått ny kjæreste. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nylig avslørte Emilie Nereng (26) at hun har fått ny kjæreste.

I et nytt innlegg på den 26 år gamle influenserens Instagram står paret sammen på en fjelltopp.

Nå avslører Nereng hvordan de møttes:

– Han sendte meg en veldig bra DM på Instagram da han fant ut at jeg var singel, sier Nereng til God kveld Norge.

– Sammen for en uke siden

Videre forteller Nereng at forholdet er veldig ferskt. Selv om influenseren har datet sin nye flamme i et par måneder, er det først nå de valgte å gjøre det offisielt.

– Vi har datet og gjort utrolig mye gøy sammen de siste to og en halv månedene, og ble sammen for en uke siden.

Så ikke kjærestens serie

Flere vil muligens kjenne igjen Nerengs nye kjæreste. Det er Michael Hansson (32), som spilte Johnny i den populære NRK-serien, «Johnny og Johanna».

Den 26 år gamle influenseren forteller at hun ikke så på NRK-serien når hun var yngre.

Til tross for at den 26 år gamle influenseren var midt i målgruppen for NRK-serien da den først kom ut i 2004, forteller hun at hun aldri fikk sett sin nåværende kjæreste på TV.

– Det virker som at jeg er den eneste fra 95-kullet som ikke har sett den, men jeg har fått sett meg opp nå, sier Nereng og legger til:

– For en kjekkas, sier Nereng om kjæresten.