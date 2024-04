Avslører hesteinteresse: – Han fikk ereksjon

KJØPT HEST: For fire år siden bestemte TV-profil Aleksander Sæterstøl seg for å investere penger i denne hesten. Foto: Privat

Influenser og TV-profil Aleksander Sæterstøl (28) har fått seg en ny interesse, nemlig hest og travløp.

Tirsdag ettermiddag publiserte han flere bilder på Snapchat sammen med hans fire år gamle hest, «Atletic Sun».

Det var i forbindelse med at Sæterstøls «Atletic Sun» skulle delta i et travløp på Bjerke travbane i Oslo, at han delte bilder fra hans første møte med hesten.

– Hilste på hesten for første gang for ett år siden, da hadde jeg eid hesten i tre år og bare betalt regninger. Ikke fått sett eller klappet den, men så fikk jeg endelig møte den, skrev han.

ATLETISK SOL: Ifølge Aleksander Sæterstøl fikk hesten, som eies av ham selv og andre bergensere, navnet «Atletic Sun», som betyr «atletisk sol» på norsk. Foto: Privat

Til God kveld Norge forteller Sæterstøl at hesteinteressen startet for noen år siden, da han og onkelen hans satt på tribunen og så på travløp.

– Jeg hadde jo aldri vært på et hesteløp før, så jeg tenkte «nå får jeg litt kvalitetstid med onkelen min». Så satt vi der og tippet.

– Så var det veldig gøy, og jeg tenkte «om jeg hadde hatt en hest på banen, så hadde det vært enda gøyere», legger han til.

– Det er jeg som taper mest penger

Ifølge 28-åringen, eide onkelen hans noen hester fra før, og spurte Sæterstøl om han ville være med å kjøpe en hest sammen med han og noen andre bergensere.

«Det er greit, bare si ifra så skal jeg overføre», skal TV-profilen ha svart.



Sæterstøl forteller at han er den som har størst eiendel i «Atletic Sun», men er ordknapp om totalsummen.

– Det var ikke all verden. Jeg betalte ikke flere hundre tusen, det gjorde jeg ikke. Og det er veldig mange som er med på å eie hesten, men jeg visste ikke at jeg ble den største eieren.

På spørsmål om hva Sæterstøl tenker om at han eier mest, svarer han:

– Det er jo gøy hvis han gjør det bra. Men hvis han gjør det dårlig er det jo jeg som taper mest penger, så man vet aldri.

Fikk ereksjon

Hans første møte med «Atletic Sun» gikk imidlertid ikke helt som planlagt.



Det var for omtrent ett år siden at 28-åringen møtte hesten sin for første gang i stallen i Bergen.

Da han og onkelen ankom stallen, var det imidlertid en hissig hest som møtte dem.

Sæterstøls hest hadde nemlig vært hos legen og fått sprøyte, forteller han.



FØRSTE MØTE: Da Aleksander Sæterstøl skulle møte Atletic Sun for første gang, gikk det ikke helt som planlagt. Foto: Skjermdump / Snapchat

– Jeg vet ikke hva slags sprøyte han hadde fått, men da han begynte å steile, fikk han en ereksjon. Han var litt vanskelig den gang, så da gadd jeg ikke å klappe han så mye, forteller 28-åringen.

– Hva tenkte du da det skjedde?

– Jeg tenkte «dette blir dyrt», svarer han og ler.

Ble disket

Som nevnt ble det arrangert et travløp på Bjerke travbane i Oslo tirsdag ettermiddag, hvor «Altetic Sun» skulle delta for første gang.

Eier Sæterstøl satt spent hjemme i Bergen og fulgte livesendingen.

FULGTE MED: TV-profilen fulgte godt med da hesten hans deltok i travløp i Oslo. Foto: Skjermdump / Snapchat

Til hans store fortvilelse ble hesten hans disket, da han begynte å galoppere midt i løpet.

– Han var ganske hissig før han skulle løpe, så jeg tror de giret ham for mye opp i forkant.

Det ble dermed sisteplass for «Atletic Sun».

– Men vet du, det var bra at det skjedde. For vi så at han sprang fra de andre i starten. Hadde han løpt fint med de andre, og kommet på en sisteplass - det ville vært enda mer nedtur.

– Så jeg har fortsatt troen på hesten, han må bare lære å roe seg litt ned. Hester har jo følelser de også, så kanskje han var litt stresset og nervøs, avslutter han.