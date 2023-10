Avslører hemmelighet om ekteskapet med Will Smith

Skuespilleren Jada Pinkett Smith (52) røper overfor People at hun og ektemannen Will Smith har vært separert siden 2016.

De var med andre ord separert da hun satt på første rad under Oscar-utdelingen i 2022 og så en rasende Will Smith gå opp på scenen og klappe til Chris Rock fordi komikeren vitset om hårtapet hennes.

52-åringen har alopecia areata, en hudsykdom som forårsaker lokalt hårtap.

– Jeg tenkte «dette er en sketsj». I likhet med mange som så det på TV, trodde jeg først ikke at det var ekte. Jeg tenkte at det ikke kunne være mulig at Will slo ham, sier Smith.

27. MARS 2022: Will Smith slår til Chris Rock etter at sistnevnte vitset om hårtapet til Jada Pinkett Smith. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Da ekteparet omsider var alene etter skandaleslaget, var det første hun sa til ham et enkelt spørsmål: «Har du det bra?».

Hun har tidligere sagt at hun vil bli værende ved hans side, men også at hun vil gi ham rom til å håndtere dette selv.

De to giftet seg i 1997, men prøver fremdeles også å finne ut hvordan ekteskapet deres skal se ut, forteller «The Matrix»-stjernen.

– Vi har en dyp kjærlighet for hverandre og vi kommer til å finne ut hvordan dette bør se ut for oss.

Jada Pinkett Smith har opplevd tøffere ting i livet. I sin ferske biografi «Worthy» forteller hun også om oppveksten i Baltimore, som datter av to foreldre med rusproblemer. Dette temaet er intervjuet med People også innom. Hele intervjuet blir først tilgjengelig når magasinet kommer til salgs fredag.