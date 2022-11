Avslører hemmelige strategier før Forræder-finalen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Nå viser det seg at to av de resterende deltakerne hadde et skjult ess i ermet – rett før finalen.

FINALE: Fredag er det duket for finalen i Forræder, hvor Karina Hollekim og Christopher Robin Omdahl er to av finalistene. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

Liv og fiksjon glir inn i hverandre nå som det nærmer seg finale i realitydramaet Forræder, og seerne har vært vitne til et opphold som flere av deltakerne beskriver som «helt forferdelig».

20 uvitende kjendiser har nå blitt til fem erfarne som skal knive om seieren. Fredag kveld fikk tidligere basehopper Karina Hollekim (46) et sammenbrudd da hun ble tvunget over på forræder-siden, hvor hennes største frykt ble oppfylt.

I tillegg viste alle intrigene og det utspekulerte seg å være for mye for en Youtube-profilen Christopher Robin Omdahl (31), som selv følte at følelsene tok overhånd:

– Jeg blir gal av dette, utbryter han i episoden med tårer i øyekroken.

Nå letter de to deltakerne på sløret om hvordan oppholdet egentlig var.

Nervevrak

I etterkant av innspillingen, beskriver 31-åringen seg selv som det største nervevraket:

– Nervevrak er jeg jo fra før, så det var ikke noe nytt. Men jeg har ikke vist den siden offentlig, humrer han til God morgen Norge.

Og mange kjenner ikke til detaljene bak spillets fire vegger. Til tross for at serien har gått et par måneder på skjermen, tok hele spillet én uke å spille inn.

INNSPILLING: Da kameraene ble slått av fikk ikke deltakerne lov til å snakke med hverandre. Foto: God morgen Norge/TV 2

Da kameraene ble slått av og produksjonsteamet vendte hjem for dagen, tilbragte ikke deltakerne natten i villaen. De ble kjørt rett på hotell – av menn i svarte dresser, munnbind og luer – og fikk ikke lov til å snakke med hverandre.

Der måtte Karina nemlig lage rutiner, hvis hun ikke skulle bli «helt gal»:

– Vi var stengt inne, og det gikk vakter rundt oss med walkie-talkie. De passet på at ingen kunne bevege seg utenfor rommene, så vi var innelåst. Vi fikk ikke kommunisere med hverandre.

Like, men ulike strategier

Ettersom de to deltakerne ikke fikk noe informasjon om konseptet før de møtte opp på døra, fant de ulike måter å forberede seg på.

Det viser seg derimot at de hadde helt lik strategi – men ulike måter å gå frem på:

– Jeg leste en god del artikler og bøker om psykologi og avhørsteknikker, men det var jo mange ting som forsvant underveis. Én ting jeg noterte ned var at førsteinntrykket er veldig viktig, og at folk dømmer klesplagg i underbevisstheten, forteller han og legger til:

– Jeg har jo ganske fargerikt klesskap fra før, men jeg valgte bevisst glade farger! Jeg skulle ha litt «lojal» fremtoning, forteller han lattermildt.

FARGERIK: Christopher Robin valgte å bruke fargerike mønstre og farger som en del av strategien sin. Her iført en skjorte med gjess-mønster. Foto: Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

46-åringen derimot, valgte å gå etter farger som var på den mørkere siden av fargespektret:

IKKE SKILLE SEG UT: Karina derimot, valgte mørkere farger for å ikke skille seg ut i mengden. Foto: Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

– I starten var vi såpass mange, og vi visste ikke hvor vi skulle peke. Jeg tenkte at hvis man er veldig synlig, er det lett å feste blikket på deg. Jeg hadde bare på meg beige, grått og sort for å ikke skille meg ut.

– Ikke gøy i det hele tatt

Og om de kan takke strategiene sine for at de har havnet i finalen, eller om det er av ren lykke – er et annet spørsmål:

– Det er mange tilfeldigheter som har gjort at jeg har kommet til finalen. Det har vært mye flaks, men de som er igjen er ikke nødvendigvis de som har vært hardest på. Jeg tror det er en fordel å ikke være alt for hardt og bastant, forteller Christopher Robin.

FINALE: Nå er de to deltakerne i finalen. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

I tillegg forklarer Karina at man må kunne kjenne mennesker, og skape tillit og lojalitet.

– Man kan ikke være for bastant eller for firkantet i synet, men man må tilpasse seg. Det er nok en grunn til at de som fortsatt er der inne ikke er de mest høyrøstede. Så det er nok ikke en tilfeldighet.

Og gang etter gang har Christopher Robin vært en av de mistenkte som har fått fingre pekt på seg gang etter gang. Han legger dog ikke skjul på at dette har gått inn på han, og at oppholdet rett og slett ikke har vært gøy:

– Det var ikke gøy i det hele tatt. Det har jeg vært helt ærlig på. Det var skikkelig kjipt, og jeg ble ordentlig nedbrutt av å være der inne. Men jeg må si at det var ekstremt interessant, for jeg hadde aldri vært foruten den opplevelsen.

En viktig egenskap han tar med seg fra deltakelsen, er at han har fått mer erfaring i håndering av konflikter. 31-åringen beskriver seg selv som en konfliktsky person, og har dermed lært seg å ta fatt i problemer.

Men for den tidligere basehopperen og foredragsholderen, hadde hun blitt med på noe slikt igjen på flekken:

– Jeg syns jo ikke det! Det var interessant, spennende og fascinerende. Det som var frustrerende var at når vi skulle lete etter forræderske trekk hos hverandre, finner vi det plutselig i hvem som helst. Men vi lette ikke etter lojalitet, forteller hun og fortsetter:

INGEN TILFELDIGHET: Deltakerne forklarer at det neppe er en tilfeldighet at de to står i finalen. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Vi blir så opphengt i den oppgaven og jeg trodde at jeg selv hadde et perspektiv hvor jeg kunne se ting fra flere sider. Jeg innså at jeg gikk i akkurat samme felle som alle de andre. Det var skremmende med tanke på hvordan vi lever i dag. Det er en god lærdom å ta med seg videre.

