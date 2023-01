Avslører hemmelig maktkamp: – Min lojalitet ligger ikke hos henne

Etter nok en hektisk og emosjonell uke på Farmen kjendis-gården, måtte deltakerne ta farvel med enda en forpakter, nemlig skuespiller Aslak Maurstad (30).

Da ukens storbonde, Ingrid Vik Lysne (31), valgte Ørnulf Høyer (66) som førstekjempe, fikk hun raskt dårlig samvittighet. Valget hennes resulterte også i at Maurstad endte opp som andrekjempe, noe han også forventet selv.

Maurstads valg av gren falt på øksekast, en gren han hadde øvd mye på før han entret gården. Dette var derimot ikke nok for å sikre seg en seier.

Da TV 2 prater med Maurstad etter tapet, mener han en tredje deltaker har hatt en finger med i spillet under ukens kjempevalg. Nemlig influenser Sofie Karlstad (25).

– Det at jeg står her nå, har nok også litt med innflytelse fra Sofie å gjøre, sier skuespilleren.

UTE: Aslak måtte forlate gården etter at Ørnulf slo han i øksekast. Foto: Tarjei Krogh

Vurderte en annen gren

Til tross for at Maurstad hadde øvd i flere uker på øksekast, måtte han se seg slått av Høyer. Da TV 2 spør om han angrer på valget av gren, svarer han fortsatt nei.

– Jeg angrer ikke på valget mitt av gren. Øksekast var helt klart den grenen jeg hadde størst sjans til å vinne i. Selv syns jeg at jeg var veldig nær.

Skuespilleren forteller likevel at han vurderte både melkespann og tønnesjakk.

– Ørnulf sin melkespann-rekord er kun ti sekunder unna min, så jeg tror det hadde blitt en veldig spennende og jevn kamp. Tønnesjakk er vi også veldig veldig jevne i. Vi har spilt tre ganger, hvor jeg har vunnet to, mens en ble uavgjort.

JEVNE: Aslak mener han å Ørnulf hadde vært jevn i det fleste grener. Foto: Tarjei Krogh

For 31-åringen var ikke planen å ryke allerede i uke tre, og han hadde et ønske om å dra tilbake på gården. Samtidig er tanken på å potensielt vært et steg nærmere 2023 nokså fristende.

– Det er ingen som tør å snakke om det, men alle har litt lyst til å dra hjem hele tiden. Men om man innrømmer det, blir man valgt til førstekjempe. Men jeg savner jo kjæresten, familie og venner. Så savner jeg det å være varm, og bruke en do som funker. Jeg savner mange ting fra det virkelige liv.

Uventet «bromance»

Og det ingen tvil om hvem han kommer til å savne mest fra gården – nemlig meddeltaker Aleksander Sæterstøl (27).

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle få et så nært vennskap her inne, så det ble jeg litt overrasket over. Vi fikk en uventet «bromance», som jeg setter veldig stor pris på.

Sæterstøl ble svært emosjonell på tinget da han snakket om bestekompisens mulige exit fra gården. Det ble også tårevått da de to deltakerne tok farvel med hverandre etter tvekampen.

– Aleksander har jo blitt min nærmeste venn her inne. Vi har sovet sammen nesten hver eneste natt. Jeg hadde satt pris på å bli værende på gården lenger, for å blant annet kunne henge med han, sier Maurstad, før han legger til at han tror vennskapet vil holde også i 2023.

BESTEVENNER: Aslak og Aleksander ble rakst gode venner inne på gården. Foto: Anton Soggiu

Maurstad, som har vært svært delaktig i det sosiale på Farmen kjendis, har ikke bidratt like mye til det taktiske spillet. Nå innrømmer han derimot at det har pågått en slags hemmelig maktkamp mellom han og en av de andre deltakerne – nemlig influenseren Karlstad.

– Sofie har vært min erkerival hele oppholdet.

Hemmelige erkerivaler

I løpet av ukene på gården har det dannet seg allianser, som deltakerne har kalt de «unge» og de «gamle». I følge Maurstad har de «unge» bestått av han selv, Sæterstøl, Karlstad, Ingrid Vik Lysne, Christopher Mørch Husby (33) og Malin Nesvoll (33). De «gamle» er da de gjenværende deltakerne.

– Vi har hele tiden prøvd å verne om hverandre, og sørge for at så mange som mulig av oss «unge» kommer til finaleuken. Det har jeg også tenkt på når jeg har valgt ny storbonde. Min lojalitet ligger først og fremst hos Aleksander og Christopher, men så liker jeg Ingrid og Malin veldig godt. Og Sofie da, sier han før han legger til:

– Men Sofie har på en måte vært min erkerival hele veien.

Ifølge Marustad har både han og Karlstad forsøkt å påvirke spillet i hver sin retning hver uke.

– Sofie har prøvd å få til guttekamp, og jeg har prøvd å få til jentekamp. Så min lojalitet ligger ikke hos henne.

RIVALER: Aslak avslører at han og Sofie har vært hemmelige ærkerivaler hele veien. Foto: Tarjei Krogh/TV 2

31-åringen sier at det teknisk sett er Ingrid som er ansvarlig for at han ryker i dag. Maurstad spådde nemlig at om hun valgte Høyer som førstekjempe, så ville han selv mest sannsynlig bli valgt som andrekjempe. Dette fikk han rett i.

– Jeg klandrer ikke Ingrid for dette, men jeg skulle ønske hun hørte på meg da jeg sa ifra. Og det har nok også litt med innflytelse fra Sofie å gjøre. Sofie og jeg har tilsynelatende vært veldig på lag, men jeg tror både hun og jeg vet at vi egentlig har vært «nemesiser» her inne. Vi jobbet alltid med oppnå det stikk motsatte – hun en guttekamp, og jeg en jentekamp.

Til tross for dette, presiserer 31-åringen at han liker Karlstad veldig godt som person, og satt pris på vennskapet de hadde på gården.

– Jeg syns Sofie er helt rå. Hun er skikkelig hyggelig, og sprer alltid masse god stemning. Men fra et spillteknisk ståsted, så er hun den som har gjort det vanskeligst for min del å lykkes med min strategi der inne, konstaterer Maurstad.

Farmen kjendis ser du tirsdager kl. 21:40, og onsdager og søndager kl. 20, og når du vil på TV 2 Play.