Avslører hemmelig beskjed

Etter tre uker på Torpet kjendis, havnet Eli Kari Gjengedal (51) i tvekamp mot Aurora Gude (30).

Grenen de to skulle konkurrere i var «kniven», der de skulle balansere en kniv på hånda med utstrakt arm. Det var til slutt værankeret Gjengedal som måtte pakke bagen og vende hjemover.

Men før hun forlot gården, sørget hun for én siste ting på Torpet kjendis.

Redd for motivasjonen

Gjengedal og Ingeborg Myhre (47) har lenge vært bestevenner og ankom Torpet kjendis med en plan. De skulle få Myhre så langt som mulig i konkurransen.

For da hun deltok i Farmen kjendis i 2017, endte hun opp med å tape en tvekamp med vilje. Det har Myhre angret stort på siden den gang.

Gjengedal skulle derfor sikre seg at Myhre kom langt i konkurransen, ved å selv gå ut i tvekamp. Da hun røk ut på søndag, fryktet hun for motivasjonen til bestevenninnen.

– Jeg visste at idet jeg forsvant, så ville motivasjonen hennes bli lavere. Jeg var så redd for at hun skulle gi seg og det hadde vært dumt fordi hun har angret så fælt på at hun reiste hjem fra Farmen sist gang, forteller Gjengedal.

Tok grep

For å holde motivasjonen til bestevenninnen oppe, tok Gjengedal grep. Hun ba én i produksjonen om å hilse fra henne hver dag vedkommende var innom Torpet og be Myhre om å ikke gi opp.

– Kort fortalt en liten piff: Stå på, dette går bra, jeg heier på deg, kan værankeret avsløre.

RØK UT: Eli Kari Gjengedal tapte tvekampen mot Aurora Gude. Foto: TV 2

Myhre forteller at gesten betydde mer for henne enn det Gjengedal aner.

– Vi hadde jo snakket om planen vår om at jeg skulle til finalen og hun skulle i kamp for meg, men jeg ble så lei meg da hun røk ut. Solstrålen forsvant og det ble mye tyngre dager, sier Myhre til TV 2.

– Beskjeden var: «Du er best, jeg heier vilt på deg». Hver dag fikk jeg høre det, og ofte med en varm klem. Jeg ble like rørt og glad hver dag.

TRIO: Eli Kari Gjengedal, Erik Sæter og Ingeborg Myhre var starttrioen inne på Torpet kjendis. Foto: Anton Soggiu

Stort savn

Det var dog ingen selvfølge at dette ville gå gjennom, da det er strenge regler på settet. Da Gjengedal fant ut at Myhre hadde fått beskjedene fra henne, ble hun rørt.

– Da kom det en liten tåre. Jeg ble så rørt og glad.

Myhre forteller at dette hjalp på motivasjonen og trivselen hennes på gården.

– Erik Anders og Aurora er jo profesjonelle realitydeltakere, som virkelig spiller spillet. Jeg var bare meg selv. Eli Kari og jeg kan snakke om absolutt alt og vi har det så gøy sammen, så savnet etter henne var stort, sier hun.

– Det er typisk Eli Kari å være så omsorgsfull og snill. Det første hun gjorde da hun kom ut av Torpet, var å ringe barna mine, kjæresten min og moren min, for å fortelle at jeg hadde det bra, avslutter Myhre.

