Avslører grep i jula: – Kommer til å angre på at jeg sier dette

Romjulen er i gang for fullt, og 2023 nærmer seg med stormskritt. Tropp 1-deltakerne feirer jul og nyttår for første gang siden deltakelsen, og flere benytter denne tiden til å sette seg ulike mål.

Noen har satt strenge mål og nyttårsforsetter, mens andre skal ta det helt med ro. TV 2 har tatt en prat med seks av de tolv deltakerne om hvordan jula og det nye året vil se ut for dem.

Ikke flykte til skjermen

Marion Fransrud (27) har i år dedikert mye av juletiden til veldedig arbeid. Hun og en venninne har nemlig samlet inn gaver og penger til mennesker i sårbare situasjoner.

I løpet av Tropp 1-deltakelsen satte hun pris på spesielt én ting, som hun har tatt med seg inn i julen i år.

– Mindre skjermtid og mer tilstedeværelse generelt med venner og i sosiale settinger. Det å ikke se ned og flykte til skjerm så fort det blir stille eller ubehagelig er superviktig og ikke minst en «gamechanger», forteller hun og legger til:

– Etter min mening er det en av hovedgrunnene til at vi «bondet» så genuint og fort med hverandre der inne. Bare tenk hva det kunne gjort med relasjonene på utsiden!

Fransrud har ingen spesielle nyttårsforsetter, men gleder seg til flere ting ved 2023. Hun planlegger en tur til Asia og gleder seg blant annet til å kjøpe egen leilighet.

– Kommer til å bruke det mot meg

Mindre skjermtid går igjen hos flere av deltakerne, men for Anna Green (21) kommer dette med en liten bismak:

– Jeg kommer til å angre på at jeg sier dette, for mamma kommer til å bruke det mot meg, men det kan jo være en bra ting òg, innleder hun med.

– Jeg håper å være minst mulig på mobilen.

VIL TILBAKE: Anna Green har spurt produksjonen i ettertid om å være med på Tropp 1 igjen. Foto: Matti Bernitz

I år skal Green til Vardø og Kirkenes for å tilbringe jula sammen med besteforeldrene sine og resten av familien. Hun trekker frem at det vil være vanskelig å ikke ligge på sofaen og se på TV hele dagen.

Til tross for at hun aldri setter nyttårsforsetter, har hun ett mål for det nye året:

– Jeg håper på å fokusere mer på det positive og nyte livet, sier Green.

– Kald dusj tre ganger i uka

Musikkprodusenten Magishan «Maggy» Umaguruparan (20) er én av dem som har satt seg klare mål for jula og nyåret. I år er planen å kose seg med familien, med god mat og energi.

STORE PLANER: Magishan Umaguruparan har store planer for 2023. Foto: Matti Bernitz

Det er spesielt én ting som han har tatt med seg inn i jula fra det strenge regimet til Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård:

– Spise opp alt på tallerkenen og ikke kaste mat.

Han har i tillegg to nyttårsforsetter:

– Ta en kald dusj tre ganger i uka og badstue, og sovne klokken 22 hver dag, skriver han til TV 2.

I 2023 skal Umaguruparan bli ferdig med bacheloren sin, og har planer om å dra ut på en europaturné.

Ble meldt på Tropp 1 sist jul

I likhet med flere av deltakerne har Elisa Vagle (25) satt seg et mål for nyåret om å legge fra seg mobilen mer.

Da deltakerne ikke hadde tilgang på telefonen på Setnesmoen leir, lærte Vagle hvor lett det egentlig var å ikke være avhengig av den.

– Det var skikkelig deilig. Det er så lett å forsvinne i sin egen verden når man er på mobilen. Så det skal jeg ta med meg videre og bare legge den fra meg, sier Vagle.

Det kommer spesielt til nytte når hun besøker familien i Sandnes. Hun har ikke sett dem siden forrige jul.

– Det blir spennende. Søsteren min meldte meg på Tropp 1 i jula, så det er litt spesielt. Vi kommer til å ha mange morsomme samtaler, sier hun.

– En god del «late» dager

Fredrikstad-gutten Julian Pieter Roos Rassat (23) feirer julen hjemme på Kråkerøy med sin nærmeste familie. I tillegg skal han på hyttetur i romjulen med venner.

– Så dette vil bli en fin jul!

Han ønsker nå å rette fokuset på å være et godt menneske for de rundt seg. I tillegg har han et nyttårsforsett om å komme i bedre fysisk form.

– Dette fører til at man må prøve å legge inn noen treningsøkter hver uke, sier han.

Men fram til 2023 skal ikke hverdagen bære så mye preg av Tropp 1-regimet.

– Jeg ser ikke for meg at jeg står opp tidlig gjennom hele julen. Det er nok stor sannsynlighet for at julen vil bringe med seg en god del «late» dager.

– Vanskelig å nevne noen få ting

Thor-Arne Reinertsen (27) feirer julen i år med familien og kjæresten på Hommersåk. Han forteller at det er mye som har forandret seg etter deltakelsen i Tropp 1.

– Det er vanskelig å bare nevne noen få ting, da jeg har forandret meg ganske bredt på mange ulike områder, legger han til.

MEKANIKER: Thor-Arne Reinertsen jobber som mekaniker. Foto: Matti Bernitz

Det han vil ta med seg fra opplevelsen og inn i julen, er å være mer strukturert og holde hodet kaldt i julestresset og nyåret.

Nå gleder han seg til hva 2023 har å bringe av nye utfordringer og opplevelser. Reinertsen har satt seg som mål å bli sunnere og leve en mer aktiv livsstil.