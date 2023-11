Avslører forretningsidé: – Må få hjernedrypp om jeg skal gjøre det

KOKKELERING: Jan Tore Kjær følte seg som en habil kokk – frem til han deltok i «Kokkeskolen». – Jeg fant ut at jeg var en vanlig matlager. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Jeg må jo si at jeg følte jeg var brukbar god i å lage mat før jeg kom hit, men så fant jeg ut at jeg var en vanlig «gardsbruker» – en vanlig matlager, kanskje litt over.

Tidligere ishockeyspiller og mat- og vinentusiast, Jan Tore Kjær (54), var ikke i tvil om å takke ja til «Kokkeskolen». Å få lære av mesterkokk Eyvind Hellstrøm (74) føltes som en drøm gå i oppfyllelse.

REKTOR OG KONTAKT- OG SOSIALLÆRER: Eyvind Hellstrøm og Truls Svendsen inviterte tolv lærevillige kjendiser inn i deres kulinariske matverden. Foto: TV 2

– Man lærte å lage alt fra bunnen av. Jeg har jo lagd alt fra bunnen av før, men på en enklere måte.

Fant en ro

Når det inviteres inn til familiemiddager og store selskaper hos familien Kjær, er det 54-åringen som står bak grytene – ofte litt stressende, svett og omringet av kaos.

På «Kokkeskolen» får elevene ved hver tentamen en tidsfrist når de skal tilberede en rett. I løpet av sesongen har Kjær ved flere anledninger latt stresset ta ham, noe som har ført til både blodige kutt og sjansespill hva gjelder kokkeleringstid.

RO: Etter å ha lagd matretter under tidspress, har Jan Tore Kjær funnet en ny ro på kjøkkenet. Foto: TV 2

54-åringen liker å ta seg god tid, når han først skal kose seg med maten.

Etter han måtte forlate «Kokkeskolen» sitter han igjen med en ny ro.

– Hellstrøm lærte oss å lage mat for mange mennesker. Hver gang jeg har middag eller mange mennesker på besøk blir det et par timer forsinka – det er stress, svette og kaos. Nå lærte jeg på en annen måte å bygge opp matlaging for flere, og blir ferdig med alt samtidig.

Fikk kjeft for livslang gave

Nye tips og triks, og en indre matro, trodde han skulle falle i god jord hos kona, Anne. På bursdagen hennes, som var da innspillingen foregikk i sommer, ga han henne det som skulle være tidenes gave:

– Jeg hadde jo selvsagt ikke planlagt det så godt, så jeg hadde ikke noe gave. Men jeg ringte henne og sa: «Gratulerer med dagen. Du har vunnet en fantastisk reise resten av livet med en helt ny matopplevelse! Du skal bare nyte».

– Jeg tenkte at det var en stor gave.

Da ble det stille i andre enden.

UFORVENTET GAVE: Jan Tore Kjærs kone Anne var ikke forberedt på årest bursdagsgave fra mannen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Jeg trodde hun la på. Hun sa: «Kødder du?!». Hun forventet enten Vipps eller diamanter. Men dét var gaven. Tenk deg å få en gave som varer resten av livet, og så fikk jeg nesten bare kjeft på telefonen.

– Da måtte jeg fram og begynne å vippse, da. Hun tok ikke den gaven helt. Det at hun fikk en bedre utgave, en kokk hjemme, enn hun hadde fra før av – det stolte hun ikke på.

Røper forretningshemmelighet

Lidenskapen for vin og mat dyrker han foreløpig hjemme på sitt eget kjøkken. Men han er ikke fjern for tanken å utvide horisonten.

Kjær har nemlig en drøm om å tilby kortreist mat til det norske folk.

– Jeg skal ikke ha restaurant, det er ikke drømmen. Jeg drømmer egentlig om å lage ... Nå forteller jeg en forretningshemmelighet, men noe som tilbyr delikatesser i Norge.

HUSETS KOKK: Det er Jan Tore Kjær som står for mesteparten av kokkeleringen hjemme. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Kjær utdyper:

– Et sted hvor man kan dra å handle kortreist mat. Man kan få navnet på lammelåret – lille Berit eller lille Hans, hvor i landet det er fra, og hvor lenge det har levd. All type mat i hele Norge som man kan vite eksakt hvor kommer fra, og nyte topp ingredienser. Det er alt av sjømat, fisk og kjøtt – norsk mat, topp kvalitet, solgt i nærheten av Oslo. Det er drømmen. Det har jeg lyst til å drive butikk av. Det har jeg dritlyst til å gjøre.

Livsstilsendring

Selv om det foreløpig er en drøm, har Kjær allerede vært på jakt etter lokaler, i håp om å en dag realisere drømmen.

Hvis han skal gjennomføre ideen, mener han at det i så fall må skje en stor livsendring i livet hans.

– Jeg har leita etter lokaler, og drømmer om det – men da må jeg ta en radikal livsstilsendring. Så om jeg tør er noe annet. Men jeg leker med tanken.

– Jeg må bare våkne opp en morgen og få et hjernedrypp om jeg skal gjøre det. Men jeg drømmer om det, så vi får se.

Øvre og nedre pengegrense

Som en nærmest etablert mat- og vinelsker liker Kjær å bruke penger på mat og drikke av kvalitet. Når han skal dra på og kose seg skikkelig, unngår han restaurantbesøk.

– Når jeg er på restaurant er jeg ganske gjerrig. Når kona og jeg går på restaurant, så blir man ofte skuffet fordi det er ikke så bra som man lager det hjemme.

VINELSKER: Jan Tore Kjær elsker vin. På et tidspunkt hadde han 750 vinflasker i sitt private vinrom. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hva gjelder budsjett på god mat, er det kun én sans som spiller inn – og det er ikke pengesans:

– Når det kommer til økonomien i det har jeg ingen øvre grense.

– Skal man ha en hummer til forrett, så kan man kjøpe den ferdig på den lokale butikken, eller så kan man bestille en levende, få den hjem og lage den selv. Det er store forskjeller når du serverer det.

– Det samme gjelder for kjøtt. Hvordan dyrene har spist, levd, hvordan det har blitt avlivet med tanke på stressituasjoner – det påvirker kjøttet. Da er det bedre å heller kjøpe bedre kvalitet, mindre størrelse. Sånn må man tenke. Dyrevelferd er viktig. Da blir maten bedre.

– Ingen øvre grense. Det er heller en nedre grense.

Det er nemlig flere ting Kjær aldri har kjøpt, og som aldri kommer til å se dagens lys i hans hjem.

– Det er First Price-biff. Det kommer jeg aldri til å kjøpe. Toro på pose – verste jeg ser for meg er Toro pastasaus, eller Toro lasagnesaus på pose. Det går ikke an å lage. Og Fjordland – glem det! Da ligger jeg i boksen. Da er jeg ferdig.

