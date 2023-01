Avslører drømmejobben: – Jeg gir ikke opp

Eli Kari Gjengedal (51) avslører at hun har hatt et spesielt jobbønske de siste årene.

STORT ØNSKE: Én programlederjobb har vært Eli Kari Gjengedal sitt store ønske i over 20 år. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / Ganeshfoto.no

Den folkekjære TV 2-profilen Eli Kari Gjengedal (51) er mye å se på TV-skjermen. Først og fremst som væranker, men hun har også vært å se som deltaker i Farmen kjendis.

10. januar begynner Torpet kjendis, og Gjengedal er én av tre deltakere.

Hun avslører derimot at det er en annen rolle hun gjerne skulle hatt, men som hun ikke har lyktes med å få hittil.

Har spurt hvert år

Gjengedal har nemlig spurt om å være programleder for Farmen i 22 år. Hvert år har hun sendt en e-post til produksjonen, og det skal hun fortsette med.

Hele tradisjonen begynte da hun den første sesongen ble innkalt til et intervju. Hun visste ikke helt hva konseptet innebar, men ble likevel veldig smigret.

Med en kaffe i hånda på Fru Hagen, i hjertet av Grünerløkka, fant intervjuet sted.

– Jeg angrer så mye på en del ting jeg sa da. Jeg forsto ikke helt hva konseptet var og solgte meg inn på feil måte. Så da gikk jobben til Sarah Natasha Melbye, sier hun når TV 2 ringer.

På ballen med én gang

I romjula ble det kjent at Farmen kjendis-programlederen Tiril Sjåstad Christiansen gir seg i rollen. Dermed er stillingen ledig.

– Jeg tror alle kan «naile» denne jobben, men jeg tror det er viktig at det er en person som elsker Farmen-konseptet. Du må skjønne det, ha en forståelse for det, og du må kunne sette deg inn i hva deltakerne går gjennom, sa Christiansen om hvem som burde ta over som programleder.

Som selverklært «verdens største Farmen-fan», tror Gjengedal at hun hadde passet godt som programleder.

– Jeg tror jeg har masse å bidra med og har mye gårdskunnskap. Tårene triller bare jeg ser en smørkinne, kan hun fortelle.

– Jeg måtte le litt. Da jobben ble ledig var jeg på ballen med én gang og sendte en e-post til produksjonsselskapet. Jeg har 20-årsjubileum i masing. Jeg gir ikke opp, ler Gjengedal.

Svaret på om hun blir den heldige utvalgte, må hun nok vente på en liten stund til.

– Det finnes mange flinke programlederkandidater, men hvem som til slutt blir ny Farmen kjendis-programleder er det altfor tidlig å si noe om, sier TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl.

Vil aldri slutte med værjobben

Til tross for denne drømmen, er værjobben til Gjengedal hennes store kjærlighet.

Dersom hun hadde blitt programleder for Farmen, ville hun fortsatt å melde været på TV 2.

– Jeg kan aldri slutte med TV 2-været noensinne. Jeg er så glad i værjobben min, kollegene mine og TV 2, forteller hun.

Denne jobben har Gjengedal hatt i 23 år og er i dag værsjef. Selv ikke hennes store engasjement for Farmen kan måle seg med dette.

– Ikke på bekostning av værmeldingene, konstaterer Gjengedal.

Se Torpet kjendis fra 10. januar på TV 2 Play.