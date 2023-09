Avslører detaljer om «Gossip Girl»-forholdet

Det er over ti år siden suksess-serien «Gossip Girl» gikk av luften. I 2012 måtte fansen ta farvel med karakteren på Upper East Side.

Blant dem, selveste «Gossip Girl», Dan Humprey – spilt av skuespiller Penn Badgley (36).

I podcasten sin, Podcrushed, forteller han om hvordan det var å spille ut et kjærlighetsliv foran kamera, som hadde tatt slutt bak kamera.

Forholdet brast – TV-romantikken blomstret

Bagdleys karakter, Dan Humprey, var hodestups forelsket i Serena van der Woodsen, spilt av Blake Lively (36). Deres kjærlighetshistorie ble en rød tråd gjennom hele serien.

På privaten var Badgley og Lively et par i omtrent tre år mens serien hadde sin storhetstid. Da duoen skilte lag, måtte de fremdeles spille ut karakterenes kjærlighetshistorie – som endte i giftemål.

EKS-KJÆRESTER: Penn Badgley og Blake Livley var kjærester i flere år, da de spilte i TV-serien «Gossip Girl». Foto: MARION CURTIS

I podcasten, gjengitt av flere amerikanske medier, forteller 36-åringen om hvordan det var å spille ut en «uekte kjærlighet».

– Av det jeg husker mener jeg vi var ekser i omtrent halve tiden fra da serien ble vist. Den gikk i omtrent seks år, og jeg tror ikke vi var sammen i mer enn to? Noe sånt, forteller han.

– Vi var alltid veldig profesjonelle. Vi måtte gjøre «gærne» ting. Å ha et falskt bryllup mot slutten... Jeg tror ikke, ut ifra det jeg husker, at det var kleint. Jeg tror ikke det var rart for noen.

Takker eksen

Til magasinet Variety fortalte Badgley nylig at forholdet med Lively på mange måter reddet ham.

I flere år, mens den populære TV-serien rullet på skjermen, ønsket nemlig ikke 36-åringen å være på TV.

– Det er to måter jeg ser tilbake på årene – morsomt og hektisk, og noe underliggende som preget 20-årene mine, uttalte han.

Bagdley forteller at han aldri har slitt med noe avhengighet, og tror eks-kjæresten på flere måter reddet ham fra å bli det.

– Blake drakk ikke, og jeg tror forholdet vårt på mange måter reddet meg fra å gå den veien.

I 2012 giftet Livley seg med skuespiller Ryan Reynolds (46). Sammen har de tre døtre.

Badgley har vært gift med sanger Domino Suzy Kirke-Badgley (39) siden 2017.