Auroras trommeslager: – Jeg er ikke nazist!

Etter flere anklager om at Auroras trommeslager Sigmund Vestrheim er nazist, uttalte de seg tirsdag kveld på Instagram.

– Det føles så rart og bisart å poste en slik tekst, men i dag har jeg mottatt en stor menge hat og seriøse beskyldninger om at jeg er en nazist, skriver Vestrheim på Instagrams historiefunksjon.

– Dette er både trist og forstyrrende. Jeg vet ikke om dere forstår hvor seriøse og syke disse beskyldningene er, fortsetter han.

Anklagene kommer etter han viste et tegn på scenen under en konsert i Brasil. I tillegg til at han postet et bilde av tegning med et hakekors.

Se tegnet og tegningen her:

I hope @geirluedy kicks @auroramusic drummer out of shows and hires a new one, countless fans are clamoring for the artist to be separated from a guy who supports Nazism pic.twitter.com/cr4KmVrYQn — Aurora Charts (@aurorachartz) March 28, 2023

Forsvarer trommeslageren

Sangeren måtte ut på Instagram og ta Vestrheim i forsvar etter anklagene fra fansen.

– Jeg hadde aldri trodd at dette skulle være nødvending. Det er så åpenbart at jeg ikke støtter noe høyreekstreme ideologier. Jeg støtter INGEN ideologier som bærer med seg noen form for hat, skriver bergenseren på sin Instagram.

– Så la meg si dette høyt og klart: Nei, Sigmund er definitivt IKKE en tilhenger av disse onde, ekstreme høyreekstreme meningene, skriver artisten om trommisen sin.

Videre skriver hun at Vestrheim er et av de snilleste og fineste menneskene hun har møtt. Hun mener at internettet er veldig gode på å vri informasjon og spre den uten å vite om det de sprer er sant eller ikke.

Hun bekrefter ovenfor fansen at ingenting har forandret seg mellom henne og Vestrheim.

– Både jeg og alle i mitt team har de samme verdiene som vi alltid har hatt. Og det vil aldri forandre seg, skriver sangeren.

God kveld Norge har prøvd å komme i kontakt med både Aurora og Sigmund Vestrheim, foreløpig uten å lykkes.

– SÅ KLART er jeg ikke nazist!

Videre på Instagrams historie-funksjon skriver Vestrheim at hans verdier er kjærlighet og forståelse, noe som er grunnen til at han spiller musikk – nettopp for å spre dette.

– Mine prioriteringer er – og vil alltid være – å møte folkene rundt meg med respekt og glede.

Han skriver at i norsk popkultur betyr tegnet «perfekt» eller «bra», og var ikke klar over tegnet også var tilknyttet en negativ mening. Videre beklager han for at flere har misforstått tegnet og så på det som noe støtende.

Som emoji heter tegnet «Ok hand». Se tegnet nedenfor i skjermdumpen:

Skjermdump fra Instagram.

Også trommeslagerens Instagram-navn får fansen til anklage Vestrheim for å være nazist. På bilde-appen heter han «Vestrheim777». Han er også tilknyttet til det norske plateselskapet «777».

Vestrheim presiserer at tallet blir sett noe som gir lykke og formue her i Norge. Flere fans fra utlandet hevder derimot at det har en negativ betydning i andre land.

Har de samme verdiene som Aurora

Tegningen Vestrheim postet på Instagram skal han ha tegnet da han var barn. Den har gitt fansen enda en grunn til å anklage han for å være en høyreekstrem.

Tegningen forklarer han med at han var et barn med mørk humor, men at det ikke er noe å tulle med.

– Jeg tegnet alltid ting når jeg gikk på skolen. All slags dum dritt... som barn pleier å gjøre. Denne tegningen tegnet jeg under en historie-time, og den betyr ingenting. Jeg var ung, og jeg tenkte ikke.

– Uansett, la meg være krystallklar om at mine verdier er samme som Auroras, og slik har de alltid vært.