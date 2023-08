Aurora Gude om ekskjæresten: – Angrer som faen

«BLOGGERNE»-AKTUELL: Denne høsten får seerne et innblikk i influenser Aurora Gude (31) sitt liv. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Etter 18 sesonger med «Bloggerne» er det endelig influenser Aurora Gude (31) sin tur til å invitere TV-seerne inn i hverdagen sin.

Denne høsten er hun aktuell i den 19. sesongen av det populære TV 2-programmet.

Gude ble for alvor kjent da hun vant «Paradise Hotel» i 2014. Siden da har hun deltatt i en rekke TV-programmer. Selv om hun trives på skjermen, var hun tvil om hun skulle la TV-seerne få ta del i alle sider ved livet hennes.

PROFILER: Aurora Gude, Marna Haugen, Sofie Karlstad, Alexandra Joner, Linnea Løtvedt og Amalie Olsen er årets «Bloggerne»-profiler. Foto: Espen Solli/TV 2

Vil ikke være kjedelig

Da TV-tilbudet kom, var det enkelt å takke ja.

– Jeg hadde spådd noen tarotkort, og der stod det at jeg måtte bruke litt tid på avgjørelser, og ikke «rushe». Jeg prøvde å stoppe meg selv, og tenkte: Er det noen fallgruver her? Er det noe jeg må tenke på? Er det noen røde flagg? Kan jeg ødelegge livet mitt? Nei, forteller Gude når TV 2 møter henne kort tid før premieren.

Én av tingene hun grublet over var om hun var modig nok til å dele livet sitt på skjermen.

– Det er viktig for meg at det blir et bra TV-program, jeg gidder jo ikke være kjedelig, liksom.

DEN EKTE AURORA: Etter å ha gått noen runder med seg selv, innså Aurora Gude at hun ønsket å være med i «Bloggerne». – Jeg tror det blir fint å la seerne få se den ekte meg – sånn på ordentlig ekte. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Vippes av pinnen

Én av tingene Gude var skeptisk til å vise frem var datinglivet sitt. Da TV 2 snakket med Gude tidligere i sommer, fortalte hun at hun var singel.

Allerede i premiereepisoden får seerne bli med Gude på date. Det ble en klein affære, ifølge influenseren.

– Jeg ble sånn: «Hvorfor gjør jeg dette her?». Når du filmer «Bloggerne» er det gjerne sånn at man sier ifra at denne uken gjør jeg det og det. Og så hadde jeg en uke hvor jeg skulle veldig mye gøy. Så sier de at de gjerne vil være med på den ene tingen, liksom, innleder hun.

Gude skulle nemlig på premiere til den nyeste Star Wars-filmen, «The Mandalorian». Med seg hadde hun daten, Aleksander.

– Selve opplegget vi skulle på var ikke noe spennende egentlig, men siden det var en date – nei, da skulle de jo bli med. Jeg kjenner jo meg selv så godt at jeg når ser dette på TV, så ser jeg hvor vondt jeg har det inni meg.

– Jeg er klein fra før av, på måten jeg dater. Det er det eneste som kan vippe meg av pinnen – dating og sånn. Da blir jeg så ukomfortabel, innrømmer hun.

Fikk panikk

Når dating kan vippe Gude av pinnen, kan mannen i gata bare tenke seg hvordan det er å ha med seg et kamerateam på slep i tillegg. Det syntes hun var en rar situasjon.

– Dating er jo så sårbart. Man er jo i en fase, man driver og blir kjent med en «random» person. Også ble jeg sånn: «Tenk om han kysser meg, nei gud! Det kan ikke skje», forteller hun.

NERVEPIRRENDE: Aurora Gude beskriver det som nervepirrende å ha med seg kamerateamet på date. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

31-åringen var svært usikker på om hun ville la TV-seerne få bli med på datingreisen. Hun hadde nemlig først bestemt seg for å ikke vise den delen av livet.

– Jeg tenkte jo: «Hva om du slutter å date dem?», så blir du hjemsøkt av dette klippet på TV for alltid. Jeg tok med eksen min på TV en gang. Angrer som faen! Fordi nå kan folk sitte å se på meg og eksen, fem år tilbake i tid. Jeg vil ikke se det, og jeg vil ikke at andre skal se det heller. Det er jo det dummeste man gjør, egentlig. Med mindre man virkelig er sammen, liksom – er gift, har tre barn.

Se hvorfor Aurora Gude endret mening i videoen under:

Selv beskriver Gude det som vondt og morsomt å se hendelsen. Hvorvidt 31-åringen fremdeles har sivilstatus som singel ønsker hun ikke å kommentere.

– Vet ikke. Må jo spare på kruttet. Du får vente og se, sier hun lurt.

Den 19. sesongen av «Bloggerne» er tilgjengelig på TV 2 Play.