Aurora Gude: – Jeg red en hest med en mann som var klin gal

Realitystjernen Aurora Gude (31) blir til høsten aktuell med TV 2-programmet «Bloggerne».

Før det kommer på skjermen, nyter hun sommeren med gode venner og god mat og drikke.

Tidligere denne sommeren snakket TV 2 med Gude om datinglivet sitt, og frykten for å være singel som 40-åring.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– I sommer skal jeg trene masse, sove nok og drikke masse god vin med fantastiske venner!

MYE FRI: En god sommer for Aurora Gude innebærer mye fri fra jobb. Foto: Privat / @auroragude

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– For at sommeren min skal være bra må jeg ha mye fri, men også mange avtaler med mennesker som jeg har det gøy med. Ingenting er bedre enn å sitte med fine folk i skikkelig sommervær og med god mat og drikke.

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Neste reisemål jeg drømmer om er Bali og Ubud. Jeg ønsker å reise til et skikkelig paradis der jeg glemmer hverdagen hjemme. I tillegg står Champagne i Frankrike høyt på listen.

SOMMERENG: Det verste med sommeren er for Gude FOMO-følelsen – frykten for å gå glipp av noe. Foto: Privat / (@auroragude)

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Jeg vil aldri tilbake til Gran Canaria. Det passer rett og slett ikke meg fordi jeg ønsker ro og mindre turisme når jeg reiser, og at stedet er ordentlig vakkert.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Jeg har ingen skrekkopplevelser på fly, annet enn en gang i år da jeg selv sørget for å velte både en kaffekopp og et glass vin på personene ved siden av meg – altså står jeg selv for at andre får ubehagelige flyopplevelser.

– Har du blitt - eller forsøkt blitt - svindlet på reise før?

– Jeg ble så vidt svindlet (veldig mildt) i Roma, da en mann kom bort til meg og reisefølget mitt og tilbød seg å ta bilder for oss med min mobil. Deretter tilbød han å ta et polaroidbilde, men ba om betaling etter å ha tilbudt oss noe jeg bare trodde var en hyggelig gest. Vi hadde ikke kontanter på oss, så mannen gikk tomhendt derifra.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Min verste hotellopplevelse har forekommet på et hotell i Norge der jeg fikk rom med enkeltseng. Poenget med hotell er vel at det skal være bedre enn å sove hjemme?

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Jeg har reist her og der med diverse kjente personer, men den verste gangen var da jeg opplevde at en ble sølt litt drikke på, og h*n skulle saksøke et helt hotell om h*n ikke fikk spandert nye Gucci-sko.

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Jeg jobber beinhardt for å få farge ved å ta selvbruning én til to ganger i uken. Kreft og rynker er uaktuelt, så jeg kjører jukse-farge.

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– En gang holdt jeg på å ramle med en hest i full galopp. Jeg red sammen med en mann som var klin gal. Han både røyket en sigarett, red med én hånd og uten hjelm. Vi red veldig fort, og han bremset ikke selv om terrenget var ulendt, og hesten min holdt på å falle i en nedoverbakke.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i live?

– Jeg har blitt bitt av flått én gang i hele mitt liv.

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Det verste med sommeren er at jeg får mye FOMO (fear of missing out, journ.anm.). I sommer prøver jeg å slappe av fordi jeg både allerede har reist mye og jobbet veldig hardt, og har en hektisk høst. Det er ikke så lett å slappe av når man ser at alle gjør masse gøy mens jeg svetter på treningssenteret og er hjemme med hundene.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Mitt beste sommerminne er vanskelig å plukke ut. Det kryr av gode minner, og alle inkluderer gode venner. Riktignok har jeg mange sykt fine minner fra ungdomstiden min da jeg red hest hver dag og galopperte over blomsterenger sammen med en venninne og vi hørte på sanger vi elsket.