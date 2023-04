AURORA avløser trommeslager etter nazisme-anklager

NY UTTALELSE: Artist Aurora Aksnes har nok en gang kommentert anklagene mot trommeslageren. Her avbildet under Øyafestivalen 2022. Foto: Heiko Junge /NTB scanpix

Det er nesten to uker siden det begynte å storme rundt Sigmund Vestrheim, som er trommeslageren i bandet til Aurora Aksnes.

En rekke anklager kom etter at han gjorde en håndbevegelse, som blir omtalt som «OK»-tegnet, under en konsert i Brasil. I senere tid har høyreekstremister tatt symbolet til seg for å signalisere hvit makt.

Vestrheim gikk ut den 28. mars og benektet anklagene, som han omtalte som forstyrrende.

– Så klart er jeg ikke nazist. Mine verdier er kjærlighet og forståelse, skrev Vestrheim, og poengterte at han ikke visste at tegnet betydde noe negativt.

Står imot «hevn og straff»

Aksnes har tidligere gått ut til sine 2.7 millioner følgere og tatt avstand fra ideologien og beskyldningene mot trommeslageren.

Søndag utdyper Aksnes om situasjonen i et seks siders notat delt på Instagram. Igjen slår hun fast at ingen av anklagene er sanne.

Artisten starter med å beklage til fansen fordi hennes «første reaksjon» var å slå ned anklagene som falske nyheter, og skriver at hun «burde» ha forklart mer, og forstår at folk følte seg såret.

– Jeg trodde alle ville forstå at dette var en stor feil. Jeg trodde at sannheten ville seire (...) og at dette ville roe seg, skriver Aksnes.

Videre ramser bergenseren opp fire hendelser som førte nazisme-anklagene, deriblant en tegning av Vestrheim som viste et hakekors, og kommer med forklaringer på hver av anklagene.

«Sigmund er virkelig lei seg for den støtende tegningen», skriver hun, og legger til at han som tenåring trodde det var åpenbart at dette var satire.

Artisten kommer med en klar oppfordring om at folk må lytte til hverandre og la folk få si sin side av saken, og understreker at her var det tusenvis av fremmede mot én person.

Hun henviser til at mange har uttrykt frustrasjon fordi trommeslageren ikke har blitt sparket som følge av anklagene.

I hope @geirluedy kicks @auroramusic drummer out of shows and hires a new one, countless fans are clamoring for the artist to be separated from a guy who supports Nazism pic.twitter.com/cr4KmVrYQn — Aurora Charts (@aurorachartz) March 28, 2023

– Det ville ikke vært det rette å gjøre. Dette fordi jeg tror rettferdighet og sannhet burde ha større verdi i vår verden enn hevn og straff.

– Følte meg maktesløs

I innlegget forklarer Aksnes at fansen i Mexico vil ikke få se Vestrheim på konsertene den 13 og 15. april.

– Det er trist å si at denne gangen vil vi returnere med en annen trommeslager, dette bare fordi vi ikke vet hva vi kan forvente, skriver hun, og opplyser om at de har fått råd om å avvente trommeslagerens retur frem til stormen har roet seg.

Trommeslager Sigmund Vestrheim, her avbildet i 2019. Foto: Amy Harris / INVISION / TT

Til God kveld Norge beskriver Sigmund Vestrheim den siste tiden som absurd og skremmende.

– Jeg følte meg maktesløs og det føltes urettferdig å bli anklaget for noe så drøyt når jeg absolutt ikke har noe som helst å gjøre med det, sier han til God kveld Norge.

I likhet med Aksnes trodde han at dette ikke ville bli så stort som det har blitt, men da kommentarene ikke stoppet, forteller han at folka i apparatet ble urolige.

– Det var mange trusler rettet mot både meg og Aurora.



– Det er skremmende å se hva som kan skje på Internett når noen bestemmer seg for å spre usanne rykter. Utrolig å se hvor mange som stoler blindt på hva de leser på Twitter og Instagram.

Vestrheim sier at han har fått mye hat, men også kjærlighet.

– Jeg er glad for at jeg har så gode folk rundt meg og for måten Aurora og teamet hennes har taklet dette på. Jeg gleder meg til å komme sterke tilbake på scenen med Aurora og resten av bandet etter en kort pause.

Vestrheim sier til God kveld Norge at pausen er over etter Mexico-konsertene. Ifølge artistens nettside er den neste AURORA-konserten 16. juni i Stavanger.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Aksnes og hennes management, foreløpig uten hell.