Aubrey Plazas kjole får gjennomgå

Natt til tirsdag foregikk den 75. Emmy-utdelingen. Les om vinnerne og store øyeblikk her.

I kjent stil delte Kourtney Kardashian og Travis Barker et kyss på løperen. Foto: Richard Shotwell / AP

Men en rød løper i Hollywood skuffer sjeldent, og Emmy var i år heller intet unntak.

Aubrey Plaza i en kjole fra Loewe. Foto: Richard Shotwell /AP

«White Lotus» var nominert til 23 Emmy-priser. Bare i kategorien «beste birolle i en dramaserie», var hele fem av seriens skuespillere nominert, inkludert Audrey Plaza. Hun ble slått av kollega Jennifer Coolidge.

Luksuskjolen har fått rosende ord i motemagasin, hvor fargen beskrives som smørgul.

Plaza er kjent for sin sarkastiske humor, og kanskje nettopp derfor har folk gransket hennes antrekket ekstra nøye - i håp om å finne humoristiske poeng.

På X har flere benyttet anledningen til å gjøgle med kjolen, og gjort den om til en slags oppslagstavle.

En person har tegnet en «Sex and the City»-referanse på kjolen. Den henviser til episoden hvor Carrie Bradshaw får vite at hun har blitt dumpet via en post-it-lapp.

Alexander Skarsgård og Jack McBrayer brukte løper-tiden til å gjøgle med hverandre. Svensken var nominert for sin rolle som Lukas Matsson i «Succession. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Jessica Chastain. Foto: NEILSON BARNARD / AFP

Selena Gomez. Foto: NEILSON BARNARD / Getty / AFP

Artist Suki Waterhouse venter barn med skuespiller Robert Pattinson. Magen fikk skinne i denne røde kjolen. Foto: Richard Shotwell / AP

Skuespiller Anthony Carrigan, kjent fra serien «Barry», i dress med ku-mønster. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Pedro Pascal med lillesøsteren Lux. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Meghann Fahy fra «White Lotus». Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Artist og skuespiller Donald Glover. Aktuell med serien «Mr. & Mrs. Smith». Foto: FRAZER HARRISON / GETTY / AFP

Jennifer Coolidge vant prisen «beste kvinnelige birolle» for dramaserien «White Lotus». Foto: MIKE BLAKE

Hannah Waddingham, kjent fra «Ted Lasso». Foto: Ashley Landis / AP

Skuespiller Issa Rae, kjent fra «Insecure», svingte seg i en fjærlett kreasjon. Foto: Ashley Landis / AP

Katherine Heigl gjorde et Emmy-comeback. Det er ti år siden hun deltok sist.

Comeback for Katherine Heigl, som sist deltok på prisutdelingen i 2014. Foto: Ashley Landis / AP

Anledningen var at «Grey’s Anatomy»-skuespillerne delte ut en pris. Scenen ble for anledningen omgjort til en del av det fiktive sykehuset Seattle Grace Hospital.

Heigl forlot sykehus-serien etter seks sesonger. Ellen Pompeo er også ferdig etter 19 sesonger.

Chandra Wilson, Justin Chambers, Ellen Pompeo, Katherine Heigl, og James Pickens Jr. Foto: Chris Pizzello / AP

Italienske Simona Tabasco fra «White Lotus». Foto: AUDE GUERRUCCI / Reuters

Artist Charlie Puth og hans forlovede Brooke Sansone. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Kieran Culkin og kona Jazz Charton. Foto: Ashley Landis / AP / Mike Blake / Reuters

Paul Walter Hauser droppet skoene da han feiret å ha vunnet pris for beste mannlige birolle i miniserien «Black Bird». Foto: ROBYN BECK / AFP