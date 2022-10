Atle (52) ble vraket av Jakten-Tormod – slik går det i dag

Høstens vakreste bondeeventyr nærmer seg slutten etter at bøndene pekte ut sine utkårede friere sist uke i Jakten på kjærligheten.

I mandagens episode ventet imidlertid den virkelige prøvelsen når parene fikk alenetid sammen over flere dager.

Av Jakten-bonden Tormod Bakke Johnsens (61) seks håpefulle friere, var det danseren Atle Hoff (52) som fanget bondens interesse mest. Etter det siste valget, la bonde og frier ut på en romantisk feriereise til Ålesund for å se om det kunne bli et kjæresteforhold ut av det hele.

DUMPET: Jakten-bonden Tormod Bakke Johnsen (t.v.) og frier Atle Hoff fant ikke tonen i årets Jakten på kjærligheten. Her avbildet fra turen i Ålesund sammen. Foto: TV 2

Men – under den siste middagen i sunnmørsbyen – fortalte en følelsesladet Johnsen at det ikke ble de to.

– Det jeg kjenner i hjertet, det er at jeg har fått en veldig god venn. Men jeg er ikke sikker på om vi er kjærester.

– Ble ikke forelskelse

Når TV 2 tar kontakt med Hoff i etterkant av dumpingen, deler frieren at han fortsatt har kontakt med bonden.

– Vi har en god tone og prater rett som det er om Jakten-reisen vi hadde sammen – og ellers småprat om dagliglivet og hva vi holder på med, sier han.

52-åringen forteller videre at relasjonen mellom dem ble mer av det vennskapelige slaget.

– Jeg var jo med for å bli kjent med Tormod og var veldig glad for å bli valgt. Følelser blir bygget over tid, det var en god kjemi mellom oss og det er det fortsatt, men det ble ikke til forelskelse eller kjærlighet, forklarer han, og fortsetter:

– Kanskje er vi for ulike som personer? Kjærlighetsmøter handler vel dypest sett om man klaffer eller ikke.

Frieren deler videre at det ble et følsomt øyeblikk da Johnsen avviste ham under middagen.

– Jeg ble veldig grepet av Tormods tårer. Det var fint å bli bedre kjent, men forventningene om kjærlighet hang jo over oss begge på et vis. Vi prøvde å gi hverandre en mulighet og å se om det kunne bli oss, men jeg følte vel at det måtte mer defineres som bonus.

– Fin opplevelse

Hoff synes oppholdet på gården i Halden var en god opplevelse, og er glad for at han ble kjent med folk både foran og bak kamera.

– Det har vært en fin opplevelse på alle måter – og litt gøy å vinne en reality, da, det må være lov å si selv om det ikke ble oss, sier han.

På spørsmål om han lever singellivet eller ei, svarer han følgende:

– Jeg er åpen for livet og kjærligheten, så vi får se hvem som tar kontakt.

– Fryktelig vanskelig

Johnsen forklarer overfor TV 2 at han var usikker rundt følelsene sine, og at turen til Vestlandet gjorde ham sikker på hva han ønsket.

– Jeg måtte kjenne etter innenfra om det var forelskelse og kjærlighet, eller om det var et vennskap, så jeg ga det en sjanse ved å dra dit. Jeg ville ikke ta noen forhastede beslutninger før jeg var helt sikker. Den turen til Ålesund gjorde det sikkert, og da kjente jeg at det ikke er sånn det skal være for at vi skal bygge en fremtid sammen som kjærester, sier han.

Bonden beskriver avgjørelsen om å dumpe Hoff over middagen som en «grusom prosess».

– Det som var fryktelig vanskelig og vondt var at Atle var så entusiastisk og gledet seg til middag. Fyr på peisen, stearinlys – alt var lagt opp til en kjemperomantisk kveld, og så visste jeg inni meg at det ble det motsatte.

Hodet var lammet og tankene spant. 61-åringen lurte på hvordan han skulle avvise frieren uten å såre ham for mye.

– Han er jo så fin. Jeg vil ikke være dum, stygg eller slem på noen måte, men jeg ante ikke hvordan jeg skulle få sagt det. Så jeg sendte en bønn til universet: «Hjelp, hjelp. Hva skal jeg gjøre?».

Men ordene falt på plass etter hvert.

– Jeg håpet at han skulle føle at jeg virkelig hadde prøvd. At jeg ikke gjorde det for moro skyld, eller at det var noe tull, sier han.

Johnsen har ikke noe godt svar på hvorfor det ikke fungerte mellom dem.

– Det er litt vanskelig. Det må komme fra et dypt sted i kroppen, sjelen, hjernen og tankene – alle disse lagene må ønske det. Det er den tiltrekningen, kanskje.

