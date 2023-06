Astrid S-selskap går i minus – igjen

Årsregnskapet til selskapet By Astrid AS tikket nylig inn i Brønnøysundregistrene. Dette er et selskap hvor artisten produserer såkalt «grønn mote», som i Smeplass sitt tilfelle betyr bærekraftig merch og kleskolleksjoner.

Dokumentet inneholder både gode og mindre gode nyheter.

Stor økning i inntekter

Vi starter med de gode nyhetene, selskapet har betydelig høyere inntekter i 2022 enn året før.

I 2022 kunne selskapet skimte med 658.209 kroner i inntekter, i 2021 var tallet 83.298 kroner.

En litt mindre gledelig nyhet, er at årsresultatet fortsatt viser at selskapet går i minus. I 2022 var bunnlinjen -227.696 kroner. På den positive siden, gikk selskapet mer i minus året før, med en bunnlinje som viste -319.614 kroner.

Det eneste året selskapet har hatt en grønn bunnlinje, var året det startet opp. I 2020 var årsresultatet 44.582 kroner – i pluss.

Det står for øvrig klart og tydelig at By Astrid AS ikke har hatt lønns- eller personalkostnader i 2022.

Badedraktsuksess

Daglig leder i By Astrid AS, Pia Nordskaug, kommenterer tallene i regnskapet og sier til TV 2 at økningen i inntektene kommer fra at artisten lanserte en badetøykolleksjon i 2022:



– Dette er et langsiktig prosjekt, og det er fra vår side forventet at resultatet er negativt da vi gjør store investeringer i kolleksjonsutvikling, produksjon, «sourcing», lager, distribusjon osv. Samtidig lanserer vi kolleksjonene helt organisk i markedet.

– Vi holder igjen på produksjonsvolum da vi ønsker en organisk vekst for konseptene, og samtidig bruke tid på å forstå hvilke produkter som resonnerer godt i markedet. Vi har blitt nødt til å endre litt på lanseringsplaner, med tanke på blant annet pandemien og andre faktorer i verdensbildet, men vi fikk lansert Swim Club i 2022, og det gikk veldig bra. Det er der inntektshoppet kommer fra.

Med i FN-program

Den daglige lederen forklarer også at Smeplass har en tydelig visjon med selskapet.

– By Astrid AS med merch og Swim Club er en kreativ forlengelse av det Astrid skaper i sitt kreative musikkunivers, og i disse dager har vi sluppet nye produktgrupper.

KJENT FJES: Astrid S har vært en kjent skikkelse i musikkverden helt siden hun kom på femteplass i «Idol» i 2013. Foto: Heiko Junge/NTB

Nordskaug forklarer at Smeplass har tatt et tydelig standpunkt rundt klima. Vanlig merch er ofte produsert billigst mulig, og ofte av oljebaserte materiale. Hennes merch består eksempelvis av økologisk bomull som er klimakompensert.

Selskapet klimakompenserer alt som produseres gjennom blant annet FN-programmet Climate Neutral Now. Climate Neutral Now er et frivillig tiltak organisasjoner kan benytte seg av. Formålet er å bidra til en klimanøytral verden innen 2050.

Håver inn i musikkselskapet

Selv om klesselskapet hennes ikke er en pengemaskin enda, dro 26-åringen langt mer på musikkselskapet Turn Up AS.

I april kunne God kveld Norge skriver at salgsinntektene i dette aksjeselskapet var på svimlende 13,8 millioner kroner.

I tillegg tok hun ut lønn på mer enn 1,7 millioner kroner i fjor, mot 906.328 i 2021. Så selv om Smeplass ikke tok ut lønn fra By Astrid AS, lider hun ingen nød.

TV 2 har vært i kontakt med Astrid S' management og bedt om en kommentar, uten å få det foreløpig.