Astrid S: – Jeg dater

Astrid Smeplass letter på sløret om tidligere forhold og dating i sjeldent intervju i podkasten 730.

Artisten forteller nemlig innledningsvis til programleder Mathilde Ullum at det er fem år siden sist hun lot seg intervjue i podkast-formatet.

«Hurts So Good»-sangeren har vært offentlig i over 10 år, men kjærlighetslivet har hun lykkes med å holde relativt privat.

Singel i ett år

I et Costume-intervju fra 2020 ble det kjent at forholdet med Per Christian Wessel var over.

Til 730 avslører Smeplass at hun siden har vært i et «rundt tre år» langt forhold, som tok slutt for ett år siden.

– Det var veldig privat og det var egentlig ganske deilig, kommenterer hun.



26-åringen sier at det tok litt tid før hun turte å date igjen, men bekrefter å ha vært på «litt dates» siden.

– Dating kan være veldig skummelt, sier Smeplass, og legger til at det er «litt vilt» å møte ukjente.

Hun beskriver seg selv som «nervøs» og «rar» i dating-situasjoner, men at det hjelper å ha en ironisk distanse til det hele.



Smeplass avslører også å aldri ha benyttet seg av datingapper, men har heller møtt tidligere kjærester via venner og jobb.

Svarer kryptisk



Programleder Ullum lurer på hvordan datingen har gått, og om hun nå har noe «seriøst» på gang.

– Jeg dater nå ja, men det er ikke alle som har lyst til at det skal snakkes om, selv om jeg elsker å snakke om alt i livet mitt, svarer artisten.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Smeplass, foreløpig uten hell.