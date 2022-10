Astrid S fronter ny satsing fra Simon Cowell: – En slags moderne talentkonkurranse

Astrid Smeplass (25) er blitt ambassadør for en ny musikkfunksjon på videoappen TikTok - hvor hun har over 200.000 følgere.

Satsingen fått navnet StemDrop - ikke ulikt navnet til produktet, med en prislapp på rundt 2000 kroner, rapperen Kanye West lanserte i fjor - Stem Player.

Samsung og TikTok har inngått samarbeid med Universal, plateselskapet til Smeplass, og Syco Entertainment, som er eid av «Americas Got Talent»-Simon Cowell (63).

Tror det vil skape spenning

I pressemeldingen fra TikTok sier talentspeideren at «den veldig enkle» ideen kom før koronapandemien. Cowell tror prosjektet «kommer til å skape et enormt nivå av spenning».

TALENTSPEIDER: Simon Cowell står bak en rekke TV-programmer. Nå vil han markere seg på TikTok. Foto: Dominic Lipinski /Pa photos

Formålet er at TikTok-brukere skal få tilgang til ferske sanger fra kjente produsenter, for så å publisere sin egen tolkning - og eventuelt bli oppdaget.

Stadig flere ser verdien av å satse på TikTok, som siden 2019 har hatt en enorm vekst og vært den mest nedlastede appen utenfor spillkategorien. Det er anslagsvis én milliard månedlige aktive brukere av appen, melder Forbes.

Skal lage innhold

Smeplass, som selv ble kjent i «Idol» i 2013, omtaler prosjektet som en «moderne talentkonkurranse».

– Jeg synes det er utrolig spennende at det nå kommer et konsept hvor alle kan lage og utforske musikk på den plattformen hvor de fleste faktisk oppdager og hører på ny musikk. Også elsker jeg at dette er tilgjengelig for så mange.

I pressemeldingen fremgår det at Smeplass' rolle som ambassadør vil innebære å lage innhold til sosiale medier kontoen til StemDrop.

– Det føles som en slags moderne talentkonkurranse hvor man møter publikum på deres premisser. Gleder meg sinnssykt mye til å se hva som kommer ut av dette, sier Smeplass.

StemDrop blir tilgjengelig for TikTok-brukere fra neste uke.