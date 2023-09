Aslak Maurstad advarte kjæresten før «Skal vi danse»-deltakelsen

Skuespiller, regissør og manusforfatter Aslak Maurstad (31) er denne høsten aktuell i «Skal vi danse» på TV 2.

Maurstad er ikke en som gjør ting halvveis, og dansetrening er intet unntak.

– Vi trener veldig mye. Jeg har satt av hele livet mitt til dette, sier han, og bryter ut i latter over sitt eget utsagn.

Advarte kjæresten

Det var kjæresten – skuespiller Martine Hattestad Kveli (26) – som ville at han skulle delta i «Skal vi danse». Vel vitende om at dette ville føre til mye dansetrening, følte Maurstad at han burde advare henne.

– Jeg har sagt til henne at: «Nå kommer jeg til å være en ganske dårlig kjæreste i en periode, og det må du bare takle». Og hun takler det veldig bra.

TRAVLE KJÆRESTER: Aslak Maurstad med kjæresten Martine Hattestad Kveli. Foto: Espen Solli / TV 2

Han legger til at kjæresten i disse dager spiller en rolle i Folketeaterets oppsetting av musikalen «Miss Saigon», som hadde premiere 1. september.

– Så hun har hatt en kjempeoppkjøring selv. Vi har lignende, heseblesende liv, og det gjør at man har en forståelse for hverandre.

Økonomisk trygghet

Selv om Maurstad – som vant den andre sesongen av «Forræder» tidligere i år – har lang fartstid innen teater, TV og film, vet han ikke «hva jeg skal bli når jeg blir stor». Men han liker samtidig å ikke vite det, siden det fører ham til uante destinasjoner – som for eksempel «Skal vi danse».

DANSER MED VETERAN: Aslak Maurstad deltar i «Skal vi danse» med den erfarne proffdanseren Marianne Sandaker (35). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ulempen med en slik livsstil, er at det går ut over den økonomiske tryggheten.

– Jeg bytter jo beite veldig ofte. På én måte er det veldig gøy, fordi da får jeg gjort mye forskjellig i livet. Men da ofrer jeg samtidig økonomisk trygghet og at jeg ikke vet når neste lønnsslipp kommer, sier han, og legger raskt til:

– Men den usikkerheten er prisen jeg betaler for å oppleve mye spennende. Det er en byttehandel som er verdt det.

Åpen om sykdommen

Som femåring fikk Maurstad den autoimmune revmatiske leddsykdommen Aksial spondyloartritt. Sykdommen gir smerter og stivhet i ledd og muskler i bekken, rygg og brystkasse. Det finnes ingen behandling, og smertene kan oppstå når han minst venter det. Når sykdommen står på som verst, klarer han verken å gå eller stå.

SYK SOM FEMÅRING: Aslak Maurstad ble diagnostisert med Aksial spondyloartritt – tidligere kjent som Bekhterev – da han var fem år gammel. Her er han som åtteåring med mamma Mari Maurstad. Foto: Knut Fjeldstad / NTB Scanpix

I lørdagens direktesending danset Maurstad og dansepartneren Marianne Sandaker jive til Elton Johns 1983-klassiker «I’m Still Standing».

I den forbindelse snakket han om sykdommen og begrensningene den setter.

– Jeg tenkte det var en gyllen anledning til å prate litt om de utfordringene jeg har hatt når det gjelder å kunne stå. Jeg har veldig lite skam knyttet til min egen sykdom. Jeg fikk det da jeg var fem år, så jeg husker ikke livet uten. Men det er usynlig sykdom, så det er ingen som ser det. Eller, målet er at man ikke kan se det.

– Vi berømmer Aslak for åpenheten

Bo Gleditsch er generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund. Han jubler over Maurstads åpenhet rundt sykdommen.

– Muskel- og skjelettplager er den viktigste årsaken til at arbeidstakere er sykmeldte eller uføre. Det er en stor utfordring for folkehelsen og en betydelig belastning for enkeltmennesket. I tillegg er det dessverre ofte knyttet stigma til det å leve med kronisk sykdom. Åpenhet rundt dette er derfor noe vi alltid applauderer. Det hjelper resten av samfunnet til å forstå hvordan det kan være å leve med denne typen sykdom, for det rammer mange, og svært forskjellig, sier Gleditsch, og tilføyer:

– Vi berømmer Aslak for åpenheten og ønsker ham lykke til i konkurransen. Kanskje gir han andre inspirasjon til å prøve nye aktiviteter med riktig tilpasning.

APPLAUDERER MAURSTAD: Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, Bo Gleditsch, er meget glad over at Aslak Maurstad er åpen om sykdommen. Foto: Norsk Revmatikerforbund

Maurstad selv håper at andre med lignende diagnoser kan la seg inspirere.

– Det er kanskje det beste som kan komme ut av dette. At folk som lider av samme eller lignende sykdom ser at det går an å danse, og at det går an å leve et fint liv. Jeg synes at jeg lever et fint liv, jeg er veldig fornøyd, sier Aslak Maurstad og smiler bredt.

«Skal vi danse» sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdager klokken 20.00.