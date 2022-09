Arvid (60) ble sendt hjem av Jakten-Tormod – slik har han det i dag

Det kjempes for tiden en hard kamp om bøndenes gunst i Jakten på kjærligheten. Etter å ha unnagjort speeddater og «Friernes dag», har fire håpefulle friere flyttet hjem til hestebonden Tormod Bakke Johnsen (61) fra Halden for å bli enda bedre kjent.

I onsdagens episode måtte Johnsen ta nok et valg om hvem han ønsket å ha med videre allerede dagen etter at karene ankom gården.

Avgjørelsen ble alt annet enn enkel for 61-åringen, som med tungt hjerte og rennende tårer sendte hjem frier Arvid Dalseth Iversen (60).

DUMPET: Det gikk ikke veien for frier Arvid Dalseth Iversen, som ble den tredje frieren bonden Tormod Bakke Johnsen sendte hjem fra Jakten på kjærligheten. Fra venstre: Sverre Bratli, Magne Bernhard Pavels, Tormod Bakke Johnsen, Arvid Dalseth Iversen og Atle Hoff. Foto: TV 2

– Ikke lei meg

Når TV 2 slår på tråden til Iversen deler han at han ikke gikk helt i kjelleren over exiten.

– Jeg var ikke direkte lei meg. Langt derifra. Jeg var jo relativt pumpa i kroppen. Jeg vet ikke helt riktig hvor jeg var hen, for du ble ganske sliten. Jeg var fornøyd over det jeg hadde vært med på, sier 60-åringen.

Til tross for dette skulle frieren gjerne ønske at han hadde blitt valgt videre av Johnsen.

– Jeg var skuffet, det var jeg jo. Jeg kunne jo ha tenkt meg å ha vært med videre – absolutt.

Iversen tror at årsaken til at valget falt på ham var på grunn av manglende kjemi med bonden.

RØK UT: Frier Arvid Dalseth Iversen kapret ikke hjertet til Jakten-bonden Tormod Bakke Johnsen i Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

– Hadde du følelser for Tormod?

– Jeg opplevde jo at det var noen frø som var sådd, og de frøene hadde fått litt næring. Men man kan jo så frø uten at de får næring også. Jeg var ikke stupforelsket, innrømmer han.

Fått flere vennskap

Det å date med TV-kameraene rundt seg til enhver tid, beskriver 60-åringen som «intenst» og «gøy».

– Det er jo noen år siden jeg har datet, og så blir det dating, og du ønsker å fremstå som en bra person overfor TV-kameraene og Tormod. Samtidig orker jeg ikke å være noe annet enn den jeg er. Jeg hadde det som mål – at jeg ikke skulle være noen andre enn den jeg var.

Iversen deler videre at Jakten-deltakelsen har ført med seg nye vennskap med noen av de andre frierne.

– Jeg har hatt besøk av Sverre og Magne. Vi hadde en kveld med god drikke, og gikk gjennom tanker og ting. Og så skal jeg kanskje på besøk til Atle. Det at vi møtes synes jeg er hyggelig. Sverre bor jo ved Nesodden han også, så vi sees jo rett som det er, forteller han.

– Ser hva som skjer

Frieren ville ikke ha vært foruten Jakten på kjærligheten, og er takknemlig og glad for at han fikk delta i programmet.

– Jeg angrer ikke et sekund på Jakten. Jeg tenker at jeg kanskje skulle ha sagt det eller gjort det, men det er bare sånt som dukker opp av og til. Jeg var den jeg var. Jeg sitter igjen med en god opplevelse i livet.

På spørsmål om hvordan det går på kjærlighetsfronten nå, svarer han følgende:

– Det er ingenting. Jeg hadde en begynnende, liten flørt, men jeg tror ikke det blir noe av. Jeg er ganske «laidback». Jeg ser hva som skjer i livet, avslutter han.

– Ville ikke lure ham

Overfor TV 2 forteller Johnsen at han på sin side, ikke ønsket å gi Iversen falske forhåpninger, og dermed valgte bort frieren.

– Jeg har veldig respekt for Arvid. Derfor valgte jeg at han skulle gå ganske tidlig, fordi jeg ville ikke lure ham på noen måte. Jeg ville ikke dra det ut lenger enn nødvendig, forklarer han.

– VANSKELIG: Jakten-bonden Tormod Bakke Johnsen erkjenner at det er tøft å velge bort forventningsfulle friere. Foto: TV 2

Bonden begrunner valget videre med at de romantiske følelsene ikke var helt til stede.

– Jeg syntes han var en så fin og hyggelig mann, med masse gode verdier, men jeg kjente at det ikke var noe kjærestemateriale, og derfor så ville jeg ikke lure ham. Han ga nemlig veldig uttrykk for at han gjerne ville være her til slutt.

Johnsen uttrykker at det generelt er tøft å avvise frierne.

– Alle valg er vanskelige, og jeg synes det er vanskelig å sende hjem folk. Jeg synes det er kjempevanskelig og tøft å avbryte noens drøm, sier han.

