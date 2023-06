Artistene føler de blir satt i en bås: – Bonanza i negativitet

Men til tross for det, forteller de at frihetsfølelsen er større enn noen gang.

Blant alle sangene om «rølp», stringtruser og dagsfylla måtte man lete lenger etter noe som var lagd av en kvinnelig artist – for vil man ikke også høre om «mammagutter» som har Liverpool på sengesettet?

Der kan den cowboyhatt-bærende trønderen Carina Dahl (37) kalle seg en pionér – og det kan artistkollega Stian «Staysman» Thorbjørnsen (41) skrive under på.

Nå åpner de seg om fordommene som folk har mot «rølpemusikk».

Satt i bås

Sammen med en av de største «rølpe»-artistene i bransjen, Andreas «Tix» Haukeland (30), samles de under innspillingen av «Sommerfest fra Telemark».

– Vi har jo havnet litt i den båsen hvor vi blir kalt for «rølpe-artister», forteller 30-åringen til TV 2.

KJENNETEGN: Stian «Staysman» Thorbjørnsens tatoveringer noen av hans kjennetegn. Foto: Lise Åserud/NTB

Men for Thorbjørnsen er det neppe en fornærmelse. For han pryder ofte utsolgte scener i bar overkropp, hvor man ser én av hans kjennetegn – nemlig den berømte «20 kilo ekstra»-tatoveringen langs magen.

– For meg er «rølp» en frihetsfølelse. Når jeg spiller en konsert på 90 minutter og løper rundt, så er det der jeg føler meg hjemme, forteller han og fortsetter:

– Alle bekymringer blir borte, og jeg tenker ikke på den regningen jeg glemte å betale eller et eller annet. Alt det er bare borte.

Eneste «rølpekvinnen»

Selv tror Dahl at hun er den eneste «rølpekvinnen».

– Foreløpig så tror jeg bare at det er meg. Men Stian har jo kjent meg i mange år, og jeg er jo en guttejente, trønder – og kanskje alltid har vært litt harry.

ALLTID VÆRT LITT HARRY: Carina Dahl forteller at hun plutselig sklei inn i sjangeren. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

– Men så skled jeg bare inn i sjangeren ganske uplanlagt. Da jeg begynte å skrive på norsk, syntes jeg at det var litt vanskelig at det ikke skulle bli kleint, så jeg skulle tulle mye.



Og «Best på fest»-artisten har blitt kjent for hennes sangtekster. Med tekster som: «Gi mæ øl, gi mæ sprit, og en shot med akevitt, æ e den som drikke mest» og «Du hvisker te meg: «Lyssna nu, i natt så ska du daskas», æ rope høyt at æ ska drikk dæ fin», har hun fått et kallenavn.

– Rundt 2020, da jeg begynte å komme med disse låtene, så ble jeg kalt for den kvinnelige Staysman.

– For et kompliment, skyter Haukeland inn.

– Ja, jeg syns det var et fantastisk kompliment. For hvis det er noen som har trådt opp denne stien, så er det jo han.

Brukt i negativ kontekst

Selv forklarer Thorbjørnsen at han tok eierskap til begrepet «rølp» ganske tidlig, ettersom 41-åringen forteller at noen brukte det i en negativ kontekst.

Men hva betyr «rølp»? Ser man etter definisjonen, forklarte NRK det slik i 2006: «Rølp» er et forholdsvis nytt begrep og brukes da også mye om og av ungdom. Både substantivet «rølp» og adjektivet «rølpete» har med oppførsel å gjøre og betegner det støyende, ville, respektløse i oppførselen, særlig blant unge - en oppførsel som bryter mer eller mindre med tradisjonell «folkeskikk».

– Jeg tenkte bare: «Wow! Kalte du meg rølp?!» for jeg syntes bare at det var stas, forteller han og fortsetter:



– Jeg husker at jeg satt på «Lindmo» og ble intervjuet, også sier hun: «Jeg syns alle skal rølpe litt mer», og da tenkte jeg: «Nå er vi oppe og nikker der vi skal være!».

«RØLPEARTISTER»: Artistene vil ikke bli satt i bås. Foto: Malin Saue Johansen

I tillegg forteller han at «rølp» er en inkluderende «greie», og at han tror kulturen fikk drahjelp gjennom TV-suksessen «Rådebank».

– Vi fikk sikkert litt drahjelp gjennom «Rådebank», hvor folk kanskje så på det på en litt annen måte – den råne- og raggekulturen. Også så de på det som at det kunne være litt fint også.

Og hvis Thorbjørnsen skal tenke tilbake på hvilket rykte «rølpemusikk» hadde før, husker han én spesifikk hendelse:

– Tidligere var det en som kom på konserten min og skulle anmelde den, og åpnet den med: «Bare for å ha det sagt, jeg HATER alt med det som har med denne musikken å gjøre». Det var åpninga, og terningkast én. Det var bare en bonanza i negativitet.



– Men hvilket terningkast fikk du på den forrige konserten din, spør Haukeland.

– Jeg fikk fader meg sekser! Den følelsen var helt euforisk, så den skal jeg leve lenge på.