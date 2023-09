Artist Sufjan Stevens er rammet av sjeldent syndrom

Den amerikanske artisten Sufjan Stevens (48) er rammet av Guillain-Barré syndrom. Det er, ifølge Helsenorge, en sjelden tilstand som kan gi nerveskade, muskelsvakhet og lamminger.

Sykdommen er sjelden, men kan i noen tilfeller føre til dødsfall. De fleste blir likevel helt bra igjen etter behandling.

Nyheten deler han selv i et Instagram-innlegg. VG omtalte saken først i Norge.



I innlegget skriver Stevens at han en dag våknet og klarte ikke å gå.

– Forrige måned våknet jeg og klarte ikke å gå. Hendene mine, armene og bena var nummen – og jeg kjente prikking i dem. Jeg hadde ingen styrke, ingen følelse og ingen mobilitet, deler artisten åpenhjertig.



– Legene gjorde alt for å holde meg i live

Deretter ble han kjørt til akutten av broren, hvor legene tok en rekke tester av han.

Stevens ble umiddelbart satt i gang med behandling som varte, ifølge han selv, over fem dager med blodinfusjoner.

Artisten satt deretter med håp om at sykdommen ikke hadde spredt seg til lunger, hjerte eller hjerne.

– Det var veldig skummelt, men heldigvis fungerte behandlingen. Etterpå tilbrakte jeg to uker i en seng, mens legene gjorde alt for å holde meg stabil og i live.

Hyller legene

Videre i innlegget hyller han legene for at han lever i dag.

Artisten er for tiden aktuell med studioalbumet sitt «Javelin», men har måtte sette promoteringen på vent på grunn av sykdommen.

Nå er han på rehabilitering, men forsikrer fansen om at han er ved godt mot, og lover å oppdatere om hvordan det går.

Stevens er mest kjent for låten «Mystery of Love» fra filmen «Call Me by Your Name», og låten ble i 2018 nominert til Oscar-prisen for beste sang.