Artist stoppet trafikken på E6: – Mye positivt og mye «hate»

STOPPET TRAFIKKEN: Den unge rapperen Simon Tedros Negash, kjent under artistnavnet Rambow stoppet trafikken på E6 for å filme en musikkvideo, lørdag ettermiddag. Foto: Just In Time Ent.

Lørdag ettermiddag var ikke alt helt slik som det pleier på Furuset. Midt på E6 i Oslo-bydelen stanset en gjeng ungdommer trafikken, for så å hoppe ut og danse på biltakene med kameramann og blå røyk på plass. Det rapporterte VG.

Ifølge avisa var stuntet del av en musikkvideoinspilling for den Furuset-lokale rapperen Simon Tedros Negash (19), bedre kjent under artistnavnet Rambow.

I et intervju med God kveld Norge avslører den 19-år gamle rapperen at den vågale ideen om å stoppe trafikken for innspilling var et spontant påfunn.

– Vi feira at jeg kom på topp 100 lista over landets mest spilte låter. Jeg bare hoppa ut av bilen og tenkte, hvorfor ikke filme i samme slengen, sier Negash til God kveld Norge.

Både den unge artisten og hans manager, Akram Nahiry, hevder politiet ikke har vært i kontakt med dem som følge av hendelsen.

– Nei, det er bare nyhetene. Det ble ikke noe sak ut av det, sier Negash.

– Opprettet ikke sak

Ifølge operasjonsleder Bjørn Gunnar Nyseter i Oslo-politiet ble politiet varslet om trafikkstoppet, men da patruljen kom frem til Furuset hadde Rambow og de andre involverte allerede forlatt stedet.

– Hva som eventuelt har blitt gjort i etterkant, det vet jeg ikke. Men det ble ikke opprettet noen straffesak fra patruljens side der og da, sier Nyseter til God kveld Norge.

Videre bekrefter operasjonslederen uttalelsene til artisten om at politiet ikke har vært i kontakt med noen av de involverte partene.

Nyseter påpeker også at trafikkstoppet ikke var noe som var blitt søkt om eller godkjent på forhånd.

Splittede reaksjoner

Derimot sier rapperen at han fått en rekke polariserende reaksjoner på sosiale medier.

– Det er mye positivt og mye «hate», men sånn er det. If you ain’t got no haters, you ain’t popping. Jeg synes bare det er gøy, avslutter han.

Rambow fikk sitt første gjennombrudd i 2021, da han ble kåret til «Årets Urørt» av NRK P3. Fredag hadde den ferske artisten sikret seg plassering på Spotify Norway top 100 med en ny låt.

Utover musikk-karrieren har den 19-åringen gjort seg kjent som skuespiller etter å ha landet en av hovedrollene i NRK-serien «Rektors kontor» i 2018.