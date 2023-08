Arif skadet under Norway Cup

Artisten pådro seg en skade under kjendis-fotballkampen.

Onsdag formiddag ble «Verdikampen», avholdt med en rekke kjendiser som aktører ute på banen. Kampen er i regi av Redd Barna og Mot, og finner sted på det årlige arrangementet Norway Cup.

På det ene laget spilte artisten Arif Nassor Salum (37), som blant annet står bak låtene «Hvem er hun» og «Flexnes».

Kampen ble ikke uten dramatikk for artisten.

VONDT: Arif trigget en gammel skade på banen. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Skal lite til

Arif har nemlig en gammel skade i tåa, som han måtte teipe i forkant. Under kampen slo han opp igjen skaden.

– Jeg brakk stortåa mi for mange år siden, så det skal lite til for at jeg kjenner det, sier han til TV 2 etter «Verdikampen».

I tillegg fikk han strekk i benet.

– Jeg er ikke den spilleren som jeg en gang var, men jeg går jo rundt og tror det. Alle dueller og situasjoner, så hopper jeg inn som om det er min siste, legger han til.

GAMMEL SKADE: Arif brakk tåa for mange år siden, og fikk vondt under kampen. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Til tross for at laget hans tapte, ser han positivt på opplevelsen.

– Den kampen her er større enn tap og vinn. Det er for noe større enn oss.

Fjorårets skadedrama

Det er derimot ikke første gangen det har skjedd skader på banen. I fjor deltok TV-profilene og tvillingene Vita og Wanda Mashadi på kampen.

Kampen tok en brå vending da Wanda Mashadi fikk en alvorlig skade. Hun røk akillesen og måtte på legevakten.

– Ofret rett og slett akillesen for en god sak. Så det blir noen koselige uker med gips, og koselige måneder opptrening før jeg er på bena igjen, skrev hun under et Instagram-innlegg den gang.

I år var hun tilbake på banen.

STILTE: Til tross for fjorårets dramatikk, stilte Wanda Mashadi på «Verdikampen» i år. Foto: Håkon Borge Fredriksen / TV 2

– Jeg sa at jeg skulle være med igjen da jeg lå her i fjor. Så det bestemte jeg meg for med én gang jeg røk akillesen. Det var en selvfølge. Jeg må tilbake og «face» traumene mine. Det funker godt enn så lenge. Det er en omgang igjen, så vi får se, sier hun til TV 2.