Ariana Madix: – Klar for å skape litt problemer

«Modern family»-skuespiller Sarah Hyland (33) fortalte denne uken at hun gir seg som programleder for Love Island USA, etter to sesonger. Årsaken var et «spennende» prosjekt som foregår samtidig som reality-innspillingen.

Allerede onsdag skrev TMZ at kilder informerte om at Ariana Madix (38) er arvtageren.

Nå er det offisielt at «Vanderpump Rules»-profilen blir ny programleder for den sjette sesongen.

Suksess etter skandale

– Snakk om en bombe! Denne sommeren bytter jeg ut smykkestein-spenner med bikinier. Jeg gleder meg til å skape trøbbel i paradis, sier Madix i et Instagram-innlegg fra henne og den offisielle Love Island-kontoen.



Madix har i årevis vært et kjent realityfjes, men det var ikke før fjorårets utroskapsskandale ble foreviget på Bravo TV-serien, at hun for alvor skapte overskrifter.

Da ble det kjent at hennes mangeårige kjæreste, Tom Sandoval, og venninne Rachel Leviss, hadde en affære.

Nylig gikk sistnevnte til søksmål mot eksparet.

I etterkant har Madix deltatt på amerikanske «Skal vi danse», fått hovedrolle i musikalen «Chicago» og gitt ut bok - som nådde bestselgerlisten.

Får fansen til å undre

38-åringen dukket opp i Love Island USA i juli i forbindelse med en konkurranse.

Ifølge People benyttet hun mulighet til å sende stikk til eksen, da målet var å finne ut hvem av deltakerne som faktisk hadde benyttet TV-tiden til å bli kjent med sin partner.

REALITY-KOLLEGER: James Kennedy, Ariana Madix og hennes ekskjæreste Tom Sandoval på MTV-prisutdeling i 2022. Foto: KEVIN WINTER / Getty / AFP

– Ta det fra meg. Det er viktig å vite hvem man dater eller deler seng med. Og hvis de ikke er den rette for deg, tro meg, så er det bedre å finne det ut før enn siden.



Ifølge Deadline er Love Island USA-sesongen klar til sommeren.

Madixs jobb-nyhet fikk mange «Vanderpump Rules»-fans til å stille spørsmål om dette betyr at hun forlater reality-serien.

«Betyr dette ikke noe mer Vanderpump?😢», spør en på Instagram, mens en annen legger til:



«Har på følelsen at dette er siste sesong». Flere gratulerer og mener hun er blitt for populær for Bravo-serien, som de håper hun er ferdig med for godt.