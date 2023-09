Ariana Grande innrømmer kosmetiske inngrep: – Tok mye leppefillers og botox

Ariana Grande (30) er kjent som en av de største popstjernene i verden – og likeså for utseendet – særlig den høye hestehalen hun gikk med i mange år.

IKONISK: Den høye hestehalen har 30-åringen gått for i flere år. Her avbildet i 2018 og 2020. Foto: John Nacion /Arroyo OConnor /Pa photos

Den siste tiden har Grande vært i søkelyset grunnet kjærlighetslivet.

I juli skrev flere medier at det gikk mot skilsmisse etter to års ekteskap med Dalton Gomez (28). Kort tid senere ble det meldt at hun angivelig skal ha funnet tonen med sin «Wicked»-medskuespiller Ethan Slater (31).

Ingen av partene har kommentert dette, men i slutten av juli skrev flere medier, deriblant TMZ, at Slater skal ha søkt om skillsmisse fra kona si. De skal ha vært sammen siden tenårene og fikk et barn i fjor.

Siden har det vært relativt stille fra Grande, men tirsdag ble det publisert en video hvor hun stiller opp for Vogue-spalten «Beauty Secrets».

– Følte for å gjemme meg

I spalten prater kjente fjes om hvilke skjønnhetsprodukter de bruker, og kommer gjerne med noen visdomsord.

Grande, som har sitt eget sminkemerke, «R.E.M Beauty», brukte naturligvis egne produkter, da hun kom med avsløringer om tidligere kosmetiske inngrep.

Artisten ble først kjent for massene som 17-åring i TV-serien «Victorious» på Nickelodeon.

– Mitt forhold til skjønnhet har endret seg så mye opp gjennom årene. Særlig fordi jeg startet så ung, forteller Grande, og legger til at det ikke har vært lett å bli eksponert for mange stemmer som har kommentert utseendet hennes.



– I løpet av årene har jeg brukt sminke som forkledning, eller noe å gjemme seg bak - mer og mer hår, og tykkere eyeliner.



Grande sier at hun ikke har den samme intensjonen med sminke lenger, og ser på det nå som en måte å uttrykke seg på.

– Vårt forhold til skjønnhet er så personlig. Liksom, vi sitter her og snakker om skjønnhetshemmeligheter – er ikke hemmeligheten at vi bare vil føle oss bra og bli elsket?

Rørt av innrømmelse

Den amerikanske sangeren holder på med å sminke leppene sine i videoen, og starter innrømmelsen med å si at hun ønsker «full åpenhet».

– Jeg har hatt mye leppefillers i løpet av årene, og botox. Jeg sluttet i 2018 fordi jeg følte det var for mye. Jeg fikk bare lyst til å gjemme meg.

Grande tar en kort pause idet hun blir blir tydelig rørt, og kommenterer at det ikke var ventet.

– Lenge handlet skjønnhet for meg om å gjemme seg. Nå føler jeg at det kanskje ikke er det.



Hun utelukker ikke at hun kanskje en dag vil gjenoppta disse kosmetiske inngrepene.

– Men nå vil jeg se mine velfortjente gråte- og smilelinjer, og jeg håper de blir dypere og dypere - og at jeg ler mer og mer. Jeg synes bare at aldring kan være så vakkert.



Grande legger heller ikke skjul på at hun kanskje foretar et ansiktsløft i fremtiden.

– Dette er bare tanker jeg føler vi burde kunne diskutere når vi sitter her og snakker om skjønnhetshemmeligheter. Faen heller, la oss legge alle kortene på bordet.