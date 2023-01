Årets utfordrere inntar gården – én takket først nei

Årets Farmen kjendis er godt i gang og det er nå ti deltakere igjen på gården.

I løpet av den første uken trakk TV-personligheten Lina Adampour seg, og Espen PA Lervaag tapte tvekampen og måtte pakke baggen.

Denne uken derimot får deltakerne et overraskelsesbesøk. De skal igjen bli fulltallige idet to utfordrere inntar gården.

– Der er jeg god

TV-personligheten og realitydeltakeren Aurora Gude (30) er én av utfordrerne. Hun deltok i Paradise Hotel i 2014, og stakk av med seieren. I ettertid har hun deltatt på en rekke programmer, deriblant 71° nord.

Nå er det gårdsuniverset hun skal prøve seg på.

– Jeg hadde veldig lyst til å utfordre meg selv. Også hadde jeg en liten tro på at jeg kom til å like det mye bedre, enn både jeg og mange andre hadde trodd, forteller hun til TV 2 om deltakelsen.

Hun er glad i både dyr og natur, og har erfaring med hest. Dét håper hun kan bli aktuelt for henne på gården.

HEST: Aurora Gude har erfaring med hest og håper hun får bruk for denne kunnskapen. Foto: Anton Soggiu

– Der er jeg god. Jeg håper virkelig at det vil bli bruk for de kunnskapene jeg har rundt hest, for det er jo en lidenskap jeg har og noe jeg føler meg trygg på, sier Gude.

– Det er så kjipt å komme inn og føle at man ikke kan bidra med noe, så jeg håper nesten at ingen kan noe om hest.

Redd for utenforskap

Det er dog noen ting hun er bekymret for ved deltakelsen. For det har ved tidligere sesonger vist seg at det ikke er bare-bare å være utfordrer.

– Det jeg er mest redd for ved å komme inn som utfordrer, er det å føle seg utenfor. Jeg er redd for at det vil bli vanskelig å komme inn i den gruppen som er der fra før, forteller hun.

– Det er et syndrom hvert år at de vil ha utfordrerne rett ut, så det er ikke den ideelle settingen.

REALITY: Gude har deltatt på flere realityprogram. Foto: Anton Soggiu

Gude kan fortelle at hun er redd for å havne i en konkurranse. Det er spesielt én grunn til dette:

– Fordi jeg skal inn sammen med en annen gutt. Jeg hadde håpet på at det kunne være en kvinne fordi jeg er ganske sterk i kroppen, men det blir gjerne kjønnsnøytralt når det er motsatt kjønn. Så egentlig er jeg bare livredd for alle konkurranser, fordi jeg er veldig dårlig hvis det er kunnskap eller rare, kompliserte oppgaver.

Takket nei til deltakelsen

Den tidligere ishockeyspilleren Jan Tore Kjær er den andre utfordreren på Farmen kjendis. I tillegg til sporten, er han kjent fra en rekke TV-programmer som Kompani Lauritzen og Sofa.

Da Kjær først ble spurt om å være utfordrer, takket han nei. Det var derimot én ting som gjorde at han ombestemte seg.

UTFORDRER: Jan Tore Kjær og Aurora Gude kommer inn som utfordrere på Farmen kjendis. Foto: Anton Soggiu

– Jeg hadde ikke lyst til å komme inn på gården halvveis og bli kastet ut etter en avstemning etter bare noen få dager, innleder han med.

Så skjedde det endringer denne sesongen. Utfordrerne skulle inn kun få dager etter sesongstart og de får mulighet til å kjempe mot hverandre i en gårdskonkurranse for å bli værende.

– Da takket jeg ja, avslører han.

Overkomme fobien

Da Kjær takket ja, måtte han overkomme en spesiell fobi.

– Jeg har jo fobi for å bli møkkete på henda og jeg hater bæsjelukt og bæsj. Jeg klarte jo ikke å skifte bleie på dattera mi da hun var liten, sier han.

Han forteller at det er en stor barriere for ham, som han prøvde å overkomme i forbindelse med deltakelsen. Det er neppe en hemmelighet at gårdstilværelsen i 1923 med dyr, kan by på skitt her og der.

– Jeg begynner å brekke i meg bare av å snakke om det, avslører han.

GÅRDSKUNNSKAPER: Jan Tore Kjær har kjennskap til gårdsoppgaver som å henge høy og ri på hest. Foto: Anton Soggiu

Kjær kan fortelle at han er oppvokst med besteforeldre, som hadde hytte ved en gård.

– Så jeg bodde på hytta sammen med bestefar og bestemor fra jeg var liten om sommeren. Jeg var med på å henge høy, rydde i fjøset og red på hester. Men noe særlig drift av en gård, det kan jeg ikke noe om egentlig.

Nå skal han og Gude drifte Farmen kjendis-gården, sammen med ti andre deltakere.

Farmen kjendis ser du tirsdager kl. 21:40, og onsdager og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.