Året med kongefamilien

GREPA DAMER: Prinsesse Astrid (91) og svigerinnen dronning Sonja storkoste seg med å se på bilder på dronningens mobil i pausen under Raw Air Verdenscup i hopp for kvinner under Holmenkollen skifestival i vinter. Foto: Lise Åserud / NTB

Kongefamilien legger nok et begivenhetsrikt år bak seg.

Januar:

Året startet med kongelig begravelse den 16. januar, da ekskong Konstantin II av Hellas ble stedt til hvile i Athen. Konstantin var konge i Hellas fra 1964 til 1973, og ble 82 år gammel.

NÆRE: Den norske kongefamilien har nære bånd til eks-kongefamilien av Hellas. Her blir kronprinsesse Mette-Marit tatt imot av den avdødes sønn eks-kronprins Pavlos. Foto: LOUIZA VRADI / NTB Les mer I SORG: Kronprinparet med prinsesse Märtha Louise under begravelsen i Athen i januar. Foto: Petros Giannakouris / NTB Les mer

Kronprinsparet og prinsesse Märtha Louise (52) representerte det norske kongehuset under begravelsen.

Februar:

I februar ble ofrene for Ukraina-krigen markert med arrangementer både kronprinsparet og dronning Sonja (86) var hjertelig til stede på.

MARKERING: Utenfor Nobels Fredssenter ble det arrangert markering til støtte for ofrene for krigen i Ukraina. Foto: Alf Simensen / NTB

Mars:

I begynnelsen av mars var kronprins Haakon (50) og kronprinsesse Mette-Marit (50) på offisielt besøk i London hos prins William (41) og prinsesse Catherine (41) av Wales. De skulle møtes igjen noen måneder senere til kroning av kong Charles (75) og dronning Camilla (76).



PÅ WINDSOR SLOTT: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit side om side med prins William og prinsesse Catherine av Wales i mars. Foto: NTB

Kvinnedagen i mars ble arrangert med en lunsj for foregangskvinner arrangert av dronning Sonja på Slottet. Til bords hadde dronningen blant andre den tidligere statministeren Gro Harlem Brundtland (84). De to ikoniske kvinnene, som på hver sin måte har banet vei i det norske samfunnet, hadde mye å snakke om.

FOREGANGSKVINNER: Dronningen arrangerte lunsj på Slottet i anledning kvinnedagen. Gro Harlem Brundtland satt til bords med dronningen. Foto: Lise Åserud / NTB

I midten av mars samlet den over gjennomsnittet sportsinteresserte kongefamilien seg til Raw Air Verdenscup i hopp for kvinner under Holmenkollen skifestival.

Stemningen var svært god på tribunen, og prinsesse Ingrid Alexandra (19) storkoste seg side om side med besteforeldrene kongen og dronningen. Prinsesse Astrid (91) var også i storform under arrangementet, og hun og dronningen hygget seg med å se på bilder den fotointeresserte dronningen hadde tatt fra den solfylte dagen.

SPORTSGLAD FAMILIE: Hele kongefamilien fulgte spent med fra tribunen på Raw Air Verdenscup i hopp for kvinner under Holmenkollen skifestival i mars. FOTO: Lise Åserud / NTB

April:

I april avduket svigermor dronningen og svigerdatter kronprinsessen den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois' edderkopplignende skulptur «Maman» (1999), under et offisielt åpningsarrangement i Slottsparken. Smilene satt løst, til tross for regn.

VED GODT MOT: Til tross for regn var det god stemning i Slottsparken da kronprinsessen og dronningen sto for avduking av edderkopp-kunst. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Mai:

I begynnelsen av mai dro kronprinsparet til London for den høytidelige kroningen av kong Charles og dronning Camilla. Der ble det gjensynsglede med prinseparet av Wales som de hadde besøkt noen uker tidligere. Under besøket vekket kronprinsen oppsikt med en helt spesiell luksusdetalj.

KRONINGEN: Kronprinsparet kastet glans over kroningen av kong Charles og dronning Camilla i Westminster Abbey den 6. mai 2023. Foto: HENRY NICHOLLS / NTB

To dager etter kroningen, og på frigjøringsdagen, kom beskjeden om at kong Harald hadde blitt innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for en infeksjon. Dette gjorde at kongen måtte avlyse et arrangement på Akershus festning, i forbindelse med markeringen av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen.

Kronprins Haakon steppet inn som kronprinsregent mens faren holdt sykesengen. Det var ikke første gang kongen skulle bli sykemeldt dette året, og lenge var det uvisst om kongen kom til å bli friskmeldt til å stå på Slottsbalkongen (som ikke teknisk sett er en balkong) på selveste nasjonaldagen.

VINKER TIL FOLKET: Kongefamilien hilser på barnetoget fra slottsbalkongen under 17.mai-feiringen i Oslo. Prinsesse Ingrid Alexandra glimret med sitt fravær – fordi hun var opptatt med russefeiring. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Jubelen sto i taket over det ganske land, da det ble kjent at kongen ble friskmeldt til å feire nasjonaldagen – og folket – og vinke til barnetoget. Prinsesse Ingrid Alexandra glimret for øvrig med sitt fravær – fordi hun var opptatt med russefeiring.

RUSS'23: Prinsesse Ingrid Alexandra gjorde ferdig videregående i 2023. Hun var på russebussen Studio 23. FOTO: Lise Åserud / NTB og Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff

Juni:

I juni ble de nye frimerkene av kronprinsparet sluppet, i anledning parets 50-årsdager, i henholdsvis juli og august. Det var frimerkedirektør Halvor Fasting som stolt viste frem frimerkene. Både kongeparet og kong Haakon har fått offisielle frimerker.

FRIMERKER: Frimerkedirektør Halvor Fasting viste stolt frem de nye frimerkene av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, i forbindelse med parets 50-årsdager år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Juni var også måneden for kongeparets etterlengtede fylkestur til Nordland, der hele seks kommuner skulle besøkes. Etter besøkene til Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal var gjennomført, var kongeparet bare 18 etapper unna målet om å ha besøkt alle kommunene i Norge.

Til TV 2 åpnet kongeparet seg om sin lange kjærlighetsrelasjon – i forbindelse med en ny TV-serie som er under innspilling.

– Vi vet ikke hva vi skal si. Vi kjenner jo historien, men vi kjenner ikke til programmet. Vi vet ikke hvordan det blir fremstilt. Det har jo eksistert i mange år, da, sa kongeparet med humor og smil til TV 2.

Kort tid senere, etter at fylkesbesøket til Nordland var gjennomført, dro den friskmeldte kongen og kona til Danmark for å besøke sin nære venn og slektning dronning Margrethe (83).

Kongeparet ble tatt imot av dronningen selv på bryggen i København – men det som skapte mest blest under besøket i Kongens by var fallet kong Harald hadde foran dronning Margrethe.

Kongen har nemlig gått med krykker lenge, og da han skulle opp det siste trappetrinnet, sviktet beinet og kongen lå så lang han var på den røde løperen. Han ble raskt hjulpet opp, og tok det hele med latter og smil.

LATTERKRAMPE: Både kong Harald og dronning Margrethe er kjent for sin lune humor og spøkefulle tone, og begge fikk rett og slett latterkrampe da kongen falt foran dronningen. Selv sikkerhetsvaktene måtte trekke på smilebåndet. Foto: Lise Åserud / NTB

Denne hendelsen skulle han selv kommentere noen dager senere.

– Vi har jo hatt et møte med dronningen, vi hadde en mottakelse hvor jeg demonstrerte min nesegruse beundring for dronning Margrethe – det gikk jo fint, sa kong Harald til pressen i København.

– Planlagt, supplerte dronning Sonja inn fra siden.

– Nesten, svarte kongen med et lurt smil.

På spørsmål fra pressen om hva som skjedde, svarte kongen med sitt vante humoristiske og spøkefulle humør:

– Jeg snubla og gikk på trynet, heter det på godt norsk!

I juni ble det også kjent at prinsesse Märtha Louise og kjæresten Durek Verrett (48) er blitt forlovet. Bryllupet skal stå i Geiranger i august 2024.

FORLOVET: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett forlovet seg i Los Angeles. Nyheten ble kjent i juni. Foto: Babak Golkar/elevateYOU

Mot slutten av juni var det duket for nok en runde med vennskapskamp på Skaugum, og denne gangen var det Bøn Unified som møtte Team Skaugum i Asker.

VENNSKAPSKAMP: Bøn Unified mot Team Skaugum. Sistnevnte lag, bestående av kronprinsfamilien, deltar for åttende gang i vennskapskampen i Asker. FOTO: Terje Pedersen / NTB

Dette var åttende gang vennskapskampen ble arrangert hjemme hos kronprinsfamilien, og i år var det ferske kjæresteparet Martin Ødegaard (25) og Helene Spilling (27), henholdsvis Arsenal-spiller og «Skal vi danse»-proffdanser, med på kjendislaget mot kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus (18).

AVSLUTNING: Prinsesse Ingrid Alexandra ankom konserthuset i Oslo sammen med foreldrene for å delta på festforestilling for avgangselevene ved Elvebakken. Bak i rosa er mormor Marit Tjessem. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Dagen før kampen hadde prinsesse Ingrid Alexandra avsluttet videregående skolegang ved Elvebakken i Oslo, og mottatt vitnemålet – med foreldre og mormor Marit Tjessem (86) ved sin side.

Juli:

I juli var det tid for sommerferie for medlemmene av kongefamilien, og pressen ble med da kronprinsparet åpnet for fotoshoot i i Sør-Varanger kommune. Kronprinsfamilien hadde seilt med kongeskipet «Norge» langs kysten av Finnmark – i strålende vær.

MJØNDALEN: Kong Harald og dronning Sonja besøkte Mjøndalen i august for å hilse på frivillige, og få en orientering om flomområdet i Drammensvassdraget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer ØSTRE TOTEN: Kronprinsesse Mette-Marit og Kronprins Haakon besøkte i august familien Skogen Rebne i flomrammmede områder på Lena i Østre Toten. Foto: Emilie Holtet / NTB Les mer

August:

Men sommeren ba ikke preg av utelukkende godt vær, og satte sine spor, bokstavelig talt, på sensommeren. Da fikk Sør-Norge kjenne på ekstremværet «Hans'» brutale herjinger, som førte til flom, jordskred og oversvømmelser. Både kongeparet og kronprinsparet besøkte områder som var rammet.

I august skulle kronprinsparet, som begge fylte 50 år i år, feire jubileet med bakgårdsfest på Slottet. Her var over 300 gjester invitert, for å feire det rojale paret – som egentlig ikke ville markere 50-årsdagene sine.

SJEKKET OPP: I TV 2-dokumentaren «Kronprinsparet – Vårt Norge» på TV 2 Play er vi flue på veggen når prins Sverre Magnus blir sjekket opp av reinjaktprofil. Foto: The Oslo Company / TV 2

Men storslått feiring på Slottet ble det, og det var ingen tvil om at kronprinsparet satte pris på talene som ble holdt, de musikalske innslagene og å se gjestene kose seg på deres vegne. Det var også her prins Sverre Magnus ble sjekket opp av en jevngammel beundrer.

FEMTI OG FORELSKA: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon kysset hverandre under bakgårdsfesten på Slottet i august – ingen tvil om at forelskelsen er like sterk den dag i dag. Foto: Hanna Johre / NTB

September:

I september var det duket for et annet slags 50-årsjubileum, nemlig kong Carl Gustaf (50) av Sveriges markering av 50 år på tronen. Kongeparet var til stede, sammen med kronprins Haakon, for å hylle svenskekongen.

SKINNE PÅ ARMEN: Kong Harald og dronning Sonja på vei inn til Te Deum i Slottskyrkan på Stockholms slott i september. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kong Harald dukket overraskende opp med skinne på armen, og kronprinsesse Mette-Marit måtte avlyse i siste liten som følge av lungefibrose.

Oktober:

I oktober åpnet også kongeparet og kronprinsen det 168. Stortinget, og da ble dronningen skjenket med en nyrestaurert tronstol, som trolig er blitt brukt av kronprins Carl Johan i 1814.

NYRESTAURERT STOL: Dronning Sonja, kong Harald og kronprins Haakon under den høytidelige åpningen av det 168. på Stortinget i oktober. Foto: Terje Pedersen

I midten av oktober var kronprinsparet og datteren Ingrid Alexandra invitert på gallataffel i København, i anledning prins Christians 18-årsdag. Den kommende dronningen var plassert til bords med jubilanten – som var observant nok til å plukke opp prinsessens veske som falt på gulvet.

TRIO: Kronprinsparet sammen med datteren prinsesse Ingrid Alexandra på vei inn til gallataffel på Christiansborg Slot i København 15. oktober 2023. Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / NTB

Det var også under denne festen at det danske kongehuset gitt ut og etterlyste «Askepott» – en ung jente som siden meldte seg som stilettens rette eier.

Noen dager senere, mot slutten av oktober, ble det arrangert middag for stortingsrepresentantene på Slottet. Kongen måtte dessverre melde avbud som følge av sykdom, men kronprins Haakon steppet inn som vertskap.

Haakon holdt talen faren egentlig skulle ha holdt den kvelden – med små, egenkomponerte stikk til kongen underveis. For kronprinsen stusset over deler av farens utsagn.

– Her var det et par ting å ta tak i. Det siste med redusert hårmanke – der skjønner jeg ikke hva han mener … sa han til forsamlingen. Det fikk latteren til å runge over middagsbordet på Slottet.

November:

Den 9. november tok kronprinsparet turen til Berlin, for markeringen av at det i år var 34 år siden Berlinmurens fall. I tillegg ble også, Krystallnatten markert, som skjedde på samme dato i 1938.

STERK TALE: Kronprinsessen var svært beveget under talen hun holdt, både på tysk og engelsk, ved markeringen av Berlinmurens fall i november. FOTO: Heiko Junge og Odd Andersen / NTB

I talen kronprinsessen holdt i den tyske hovedstaden, passet hun også på å kommentere den pågående krigen i Midtøsten.

– Igjen har vi kriger i vårt nabolag. Vi er sønderknust over lidelsene i Ukraina og Midtøsten. Men vi må ikke gi opp håp og troen på menneskets kraft og vilje til å løse konflikter, sa hun i talen.



MYNDIGHETSDAG: 70 gjester var invitert på Slottet da prins Sverre Magnus' 18-årsdag ble markert. FOTO: Heiko Junge og Terje Pedersen / NTB

Desember:

1. desember ble det arrangert 18-årsdag på Slottet i anledning prins Sverre Magnus myndighetsdag to dager senere.

Kongefamilien var ikledd bunad, og det samme var prinsen. Han hadde fått bunaden i gave av sine kongelige besteforeldre. Bunaden er fra Øst-Telemark – det samme området storesøsteren og kusinene har fått fra tidligere.

Noen dager senere var det duket for Nobels fredsprisutdeling i Oslo, og kongefamilien tok varmt imot Ali og Kiana Rahmani (17), tvillingbarna til Narges Mohammadi fra Iran, årets vinner av Nobels fredspris, i audiens på Slottet.

I AUDIENS: De to tvillingene Kiana og Ali i audiens på Slottet før fredsprisutdelingen. Foto: Hanna Johre / NTB

Menneskerettighetsforkjemperen Narges Mohammadi er fengslet i Iran, og derfor var det barna som tok imot prisen på vegne av sin mor.

Tre dager senere fikk Norge besøk av den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj (45). Han ble blant annet tatt imot av kongen og kronprinsparet i audiens på Slottet.

I AUDIENS: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tas imot av kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i audiens på Slottet. FOTO: Fredrik Varfjell / NTB

Stemningen mellom presidenten og kongefamilien var, til tross for situasjonen Zelenskyj og hans folk er i, svært god og latteren satt løst mellom dem.

I midten av desember var det duket for ordentlig julestemning på Dronning Sonjas KunstStall bak Slottet, da Sølvguttene sto for underholdningen.

JULESTEMNING: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Astrid, fru Ferner, på Sølvguttenes julekonsert i Dronning Sonja KunstStall. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Side om side med dronningen var også ektemannen kong Harald og svigerinnen prinsesse Astrid (91). Det var tydelig å se at de alle lot seg fenge og bevege av tonene fra guttekoret.