Aqua bekrefter - er med i «Barbie»-storfilm

Fans har kommet med «trusler» etter at alt har tydet på at det ikke blir noe «Barbie girl» i filmen. Nå kommer kontrabeskjed.

Saken oppdateres!

Torsdag kom nok en ny trailer for filmen, hvor man hører Dua Lipa synge. Artisten medvirker både som musiker og skuespiller i filmen.

Men det er slutten av klippet som vekker oppsikt.

Der hører man nemlig et par sekunder av Lene Nystrøms ikoniske linjer « I'm a Barbie girl, in a Barbie world».

Fans har siden prosjektet ble kjent, vært tydelige på at den norsk-danske gruppas megahit må inkluderes i filmen.

Fredag bekrefter AQUA at de låten «selvfølgelig» vil være en del av det offisielle filmmusikken til «Barbie».

Det er overraskende for mange, siden Nystrøms manager bekreftet til Variety i fjor at det ikke ville skje.

Årsaken til dette ville ikke manageren si noe om da til bransjenettstedet, som legger til at det er en kjent sak at Mattel gikk til søksmål mot plateselskapet, MCA Records, som distribuerte «Barbie Girl» i USA.

Leketøysselskapet mente at låten kunne skade omdømmet til Barbie-varemerket, og omtalte fremføringen og teksten som promiskuøs og flørtende. MCA gikk til motsøksmål. Saken endte med at en dommer avgjorde at Aqua-låten og musikkvideoen ikke skadet omdømmet til Mattel, og avviste begge parters påstander, ifølge Variety.

Låta som kom ut i 1997, førte til internasjonal suksess for gruppa og har i dag nesten 350 millioner avspillinger på Spotify.