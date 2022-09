Åpnet opp om grov partnervold – nå kan hun vinne pris

Forestill deg at du må se deg over skulderen – hvor enn du går. Enten det er midt på lyse dagen, eller om det er i de mørkeste bakgatene.

Det er nemlig hverdagen til Kine Pedersen (30).

I TV 2-dokumentarserien «Petter og overleverne» får seerne et innblikk i hvordan hun lever med ettervirkningene av volden, og hvordan de rundt henne ikke visste et snev av det som skjedde bak lukkede dører.

Nå kan hun kan vinne gjev pris.

Tøft

Hele Norge ble rystet da Pedersen først stod frem med historien sin i 2018 – den gangen anonymt.

Hun fortalte blant annet at hun hadde blitt brukt som prøvedukke, etter at samboeren hadde sett videoer av kampsport-teknikker. I tillegg ble han dømt for grov vold og 190 voldtekter mot henne.

– Å dele min historie for hele Norge har vært tøft, men det har også gitt mye mening. Det første intervjuet jeg gjorde var anonymt, men da jeg så de henvendelsene som kom under, valgte jeg å stå frem med navnet mitt, forteller hun på førpremieren av «Petter og overleverne», og legger til:

– Når jeg har sett hvor mange som har skrevet og tatt kontakt siden da, så har det vært verdt det, selv om det er tøft.

I dokumentarserien er hun en av de fire profilene som åpner opp om det å være en overlever – med hver sine historier.

Mannen i 30-årene ble dømt til 13 års fengsel for tortur og vold mot to kvinner, hvor en av dem var Pedersen. Hun har opplevd vold, som retten beskrev som tortur-lignende, og at han i tillegg hadde truet med å forgripe seg på søsknene hennes.

Det var realiteten hennes i over et år.

– Hendelsene som skjedde med meg, påvirker meg fortsatt i dag. Selv om jeg har det veldig bra, så har jeg perioder hvor jeg har det vanskeligere – blant annet når han har permisjon. Man har jo en frykt, og man ser jo seg alltid over skulderen, sier hun.

– Målet mitt med deltakelsen i «Petter og overleverne» er å spre håp til andre utsatte, og at det kan gå bra. Man kan få et liv videre, og jeg vil spre informasjon om et vanskelig tema som svært få vet mye om.

Nominert til pris

Pedersen har startet lavterskel-tilbudet «Du eier meg ikke», som fokuserer på å hjelpe personer som har opplevd vold eller seksuelle overgrep i nær relasjon.

Hun vil bruke sine egenopplevde hendelser i møte med andre traumeoverlevere, og som trenger inspirasjon og hjelp til å finne veien ut.

– Snakk med noen, uansett om det er med en venn, legen, meg eller «Du eier meg ikke». Det å bare få sagt det høyt gjør at man ordentlig forstår omfanget av det man går gjennom, og jeg tror man vil føle på en trygghet ved å fortelle. Det er mye lettere, og du har noen rundt deg å gå med.

Nå har Pedersen blitt nominert til Jenteprisen 2022, som deles ut på FNs internasjonale Jentedag 11. oktober av Plan International Norge og Costume.

Prisen går til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for likestilling og arbeidet med å stoppe diskriminering, vold og overgrep mot jenter.

– Det er en ære å bli nominert. Jeg ble først satt ut da jeg så nominasjonen, og rørt – ikke minst, forteller hun til TV 2 og legger til:

– Jeg håper det sender ut et signal om at det er greit å snakke ut, og at det ikke er skam, men stikk motsatt. Det er utrolig bra hvordan Plan Norge og Costume setter fokus på jenters sikkerhet, og når man ser på statistikken i Norge – ser man at det ikke er en selvfølge. Det er flott å stå der sammen med andre mennesker som gjør en innsats for jenters sikkerhet.

