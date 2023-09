Åpnet kveldens «Skal vi danse»-show: – Må ta av meg hatten

Lørdag er det duket for filmkveld i Skal vi danse.

Fjerde runde av «Skal vi danse» er i gang, og i kveld presenterer deltakerne dansene sine i ekte Hollywood-stil med film som tema.

Først ut på parketten var skuespiller og gamer Aslak Maurstad (31) i en quickstep sammen med proffdanser Marianne Sandaker.

Duoen danset til låta «Sing Sing Sing» av Bebo Best & The Super Lounge Orchestra, og har latt seg inspirere av «Charlie Chaplin» stumfilmene.

– Du leverer igjen

Maurstad ga seg selv 100 poeng etter dansen, og dommerne var også imponert og tok av seg hatten.

– Her leverer du som det holder, en skikkelig fin quick step, sier Trine Dehli Cleve om kveldens dans.

Morten Hegseth er også imponert og sier at dansen var veldig bra.

– Du leverer igjen, Aslak, sier Merete Mørk Lingjærde.

Mottok 25 poeng fra dommerne.

100 POENG: Aslak Maurstad ga seg selv 100 poeng for dansen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Neste ut var kokk Christer Rødseth (33) som danset en paso doble med Amy Sund (25).

Duoen valgte filmen «Charlie og sjokoladefabrikken», og viste frem sine dansesteg til låta «Main Titles» av Danny Elfman.

– Du er et veldig godt bidrag, og jeg er så glad for at du er med i dette programmet, sier Hegseth.

Rødseht får beskjed om å jobbe litt mer med beina, men får skryt for en bra dans.

– Dere ser helt fantastiske ut, sier Mørk Lingjærde.

Hun sier at han likevel må gi bevegelsene pust, og utfordrer dem til en vanskeligere koreografi neste gang.

Dommerne ga dem 18 poeng.

GULLBILLETTEN: Christer Rødseth kaster seg etter gullbilletten med «Charlie og sjokoladefabrikken» som tema for kveldens dans. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg blir rørt

Politiker Hadia Tajik (40) gikk for en «The Hunger Games»-vri på dansegulvet.

Sammen med proffdanser Jone Snilstveit (23) danset de en argentinsk tango til låta «The Hanging Tree», en Rebel Remix av James Newton Howard.

Mørk Lingjærde mener hun har et flott uttrykk, men har noe kritikk å komme med:

– Skulle ønske du legger på litt mer og fullfører litt mer, sier hun.

Dehli Cleve er enig med Mørk Lingjærde.

– Du er så intens i blikket, og det er på død og liv, og du er så fokusert og konsentrert. Man skulle ønske at det blikket og uttrykket ble videreført til kroppen din og fikk det ut i bevegelser, sier Dehli Cleve.

Hegseth ble imponert av dansen til politikeren:

– Jeg blir rørt, dette var bra, sier Hegseth.

Duoen mottok 19 poeng fra dommerne.

«The Hunger Games»: Hadia Tajik danset til filmen «The Hunger Games». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Artist Ulrikke Brandstorp (28) sparte ikke på kruttet til tross for skade i sin «The Great Gatsby»-inspirerte dans.

Sammen med proffdanser Tarjei Svalastog (25) danset hun en cha cha cha til låta «A Little Party Never Killed Nobody» av Fergie.

– Dette likt jeg veldig godt. Jeg tror ikke folk vet hvor vanskelig det er å få til en god og fin cha cha cha, sier Dehli Cleve.

Flere av dommerne lar seg imponere:

– Hun leverer dette med skade, du er helt rå, Ulrikke, sier Hegseth.

Han gir henne en utfordring om å variere uttrykket litt fremover, og det da kan bli magisk å se henne på parketten.

Mørk Lingjærde skryter også men savner at hun bruker hoftene sine mer.

Danseparet fikk 24 poeng for dansen.

Saken oppdateres.