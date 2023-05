I hele ti uker konkurrer fire deltakerpar om en sommerhytte. I løpet av den tiden skal de snekre, innrede og ta avgjørende valg.

I tillegg til selve byggingen av hytta, skal de gjennom konkurranser der de kan vinne gullhammere og ulike premier. Det er neppe en hemmelighet at snekring og oppussing i slike omstendigheter, kan oppleves som intensivt og tøft.

Cathrine Fossum er programleder for «Sommerhytta» for første gang i år. Hun åpner seg om hvordan det har vært å følge deltakerne i løpet av ti uker.

«SOMMERHYTTA»: Cathrine Fossum debuterer denne våren som programleder for «Sommerhytta» Foto: TV 2

Følte med deltakerne

Det er kun ett av parene som til slutt stikker av med deres helt egen hytte. Konkurransen kan til tider påvirke deltakerne.

– Det blir veldig intenst, og det følte jeg også på. Jeg fikk tårer i øynene flere ganger selv, for jeg føler så med dem, forteller Fossum til TV 2.

De som melder seg på programmet har gjerne en stor drøm som de skal prøve å oppnå.

– Dette er folk som bruker masse av tiden sin for å oppnå en drøm, og så er det ikke alle som gjør det. Det kjente jeg, sånn menneskelig sett, veldig på. Det ble tungt noen ganger mot slutten, innrømmer programlederen.

Vise følelser under innspilling

Fossum forteller at i produksjonen av «Sommerhytta», så synes hun det var greit å vise følelser.

– Det at jeg er et menneske med følelser, det tenker jeg at jeg må få lov til å vise. Det handler ikke om å favorisere noen, men det handler om å føle med noen. Det er litt sånn som jeg er som person, sier hun.

– Det håper jeg også gir en fin varme inn i programmet – at man kan forstå som seer at dette var vanskelig, hvis det er noe som oppstår. Så det å vise følelser selv om jeg er på jobb, det tenker jeg må være greit.

Fossum legger til at hun synes det er fint, både som programleder i dette programmet og i andre roller som for eksempel God morgen Norge.

Kan komme skader

Det er heller ikke uvanlig at stresset går utover deltakerne, og i verste fall påvirker utfallet.

Deltakerne har gjerne lite eller ingen erfaring med snekring og verktøy i begynnelsen.

Som et resultat av stress, tidspress og manglende erfaring, hender det at deltakerne kan bli skadet. I forrige ukes episode, ble det et blodig skadedrama for Håvard Skille Midtgård.

På slutten av ukesoppdraget skulle han nemlig skjære støpen av en blomsterpotte, og klarte å skjære seg i tommelen.

– Da jeg tok kniven for å kappe den opp, så knakk plasten. Og så skjøt jeg kniven rett i tommelen. Jeg kuttet meg opp ganske bra, og fikk bedøvelse hos legen og måtte sy tre sting, fortalte han til TV 2 i forrige uke.

