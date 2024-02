Åpner seg om krisetanker: – Kan plage vettet av meg

Trebarnsmoren erkjenner at mye tid går til verstefallsscenario.

Pia Tjelta (46) har i over 20 år vært på skjermen i kritikerroste filmer og populære serier.

Datteren Sofia Tjelta Sydness (23) har gått i morens fotspor, og hadde i fjor sin første hovedrolle i TV-serien «Delete me».

Tjelta og skuespillerkjæresten Oddgeir Thune, har sammen tvillingbarna Agnes og Jonathan på åtte år.

STØTTENDE: Oddgeir Thune poserte stolt foran «Et dukkehjem 2»-plakaten under premieren på Christiania teater i fjor. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

De ble født seks uker for tidlig.

46-åringen har tidligere fortalt til VG at hun fikk seg en «knekk» da hun så dem med sonder på overvåking på sykehuset.

Angst og dårlig selvtillit

Skuespilleren har ved ulike anledninger vært åpen om dårlig selvtillit og angst gjennom livet.

I 2019 spilte Tjelta forestillingen «Fruen fra havet» i London – samtidig som hun var småbarnsmor uten barnehageplass.

Til ELLE forteller hun at dette, i tillegg til å jobbe på et annet språk, ble en utfordrende affære som endte med sykehusinnleggelse og sykemelding.

I en ny episode av podkasten «Skyld og skam», med politiker Abid Raja og psykolog Nadia Ansar, forteller Tjelta hvordan angst påvirker hverdagen.



Å være et følelsesmenneske står nærmest i stillingsinstruksen for skuespillere, mener Tjelta.

Etter å ha gått i terapi hos en psykiater har hun lært hvordan å spille ut negative følelser på jobb, også preger kroppen.

Men med økt bevissthet rundt kjipe følelser, har hun lært seg å bruke det som en ressurs og drivkraft.

Imaginære avskjedsbrev

Programleder Abid Raja lurer på om skuespilleren kan få vonde og «alternative» tanker.

Tjelta ler idet hun sier det var et «ledende spørsmål», før hun svarer bekreftende:

– Ja. Jeg kan ha masse helseangst og være livredd for at ungene mine skal dø, eller at noe skal skje med dem.

46-åringen sier hun har høy fantasi, og at tankene ofte vandrer til dramatiske hendelser.

På sengekanten kan hun se for seg at en ulykke rammer hennes tre barn, eller seg selv.

– Det kan plage vettet av meg, hvor jeg tenker sånn: «Ok, nå må jeg skrive tre brev sånn at det ligger et til hver av de. Hva er det jeg vil si til dem hvis jeg forsvinner? Hva er det de trenger å vite?»

Videre i episoden klargjør hun at brevene aldri har blitt skrevet, men at hun kan gruble i ukevis på formuleringer, råd hun burde gitt, og hvor hun ville plassert brevene.

– Jeg blir utslitt av å bare snakke om det, fordi jeg kan bruke så mye tid på det.



God kveld Norge har kontaktet Tjelta for en kommentar.