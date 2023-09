Åpner seg om karrieren: – Jævlig tøft

Det har ikke vært enkelt for Egor Filipenko (35) å satse på dansen.

Proffdanseren Egor Filipenko (35) har vært med i «Skal vi danse»-universet i en årrekke – både som danser og dommer.

Etter at han var ferdig som dommer i 2020, kom han tilbake for å delta i fjorårets «all stars»-sesong. Nå har han enda et nytt danseprosjekt på agendaen, men ikke i TV 2-programmet denne gang.

Men tilværelsen som danser har ikke vært enkel for Filipenko.

PROFFDANSER: Egor Filipenko gjorde comeback på parketten i fjorårets sesong av «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Tilbake til dansen

I fjorårets sesong av «Skal vi danse», måtte Filipenko trekke seg midt i sesongen. Han hadde fått en skade, som skulle vise seg å vare i lang tid.

Nå er han frisk igjen og dansen er tilbake på agendaen. Filipenko er blant de 14 danserne som skal holde danseforestillingene «Dancing Stars» i desember. Dette har et helt spesielt formål.

– Yrket som proffdanser, hvor du skal tjene penger for å kunne leve, er veldig tøft. Alle vi som er med, har opplevd det i mer eller mindre grad. Vi vil etablere et selskap som skal kunne skape kontinuerlige muligheter for dansere, forteller han til TV 2 på lanseringen.

Ambisjonen er at dansere kan få velge idretten som karriere, der de har en stabil mulighet for å utvikle seg.

– Det er noe eget fordi det er ingen som har gjort det før nå.

Det er Ole Thomas Hansen og Lillian Aasebø som står i spissen på prosjektet.

– Stolt over meg selv

I alle årene Filipenko har drevet med dans, har han måttet kombinere dette med både jobb og familieliv.

– Jeg kunne sikkert ha vært en ti ganger bedre danser hvis jeg bare kunne drevet med dans, sier han.

Som danser har han ikke hatt mulighet til å ha idretten som fulltidsyrke. Det har resultert i lange dager, med jobb og dans om hverandre.

– Jeg har måttet først være på jobb, trene i lunsjen og så dra tilbake på jobb. Og så trene igjen. Vi er nødt til å gjøre det på den måten. Det funker og jeg er ganske stolt over meg selv, men vi har lyst til at man skal kunne leve av dansen.

– Det fortjener dansere, fordi de legger inn en vanvittig mengde med tid for å bli så gode som de blir, og de får altfor dårlig betalt for det.

– Belastningen blir stor

Sportssjef i Norges Danseforbund, Janne Krågå, forteller at det er en realitet til stede i at dansere som ønsker å satse, må jobbe ved siden av.

– Jeg ønsker å understreke at det er noen variasjoner avhengig av dansestilen man danser i, men alle må ha jobb - også de som er i verdenstoppen. Dette handler om at de er helt avhengige av å ha en jobb for å få hverdagen til å gå opp økonomisk, skriver hun i en e-post.

– Vi vet dette ikke er optimalt, og vi ser at den totale belastningen blir stor.

Forbundets oppfordring til arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner med dansere hos seg , er å være tilpasningsdyktige og gode samarbeidspartnere for danseren mens de satser.

– Ønsker du å satse på dansen, si det til de rundt deg, skap et lag rundt deg som er med på reisen din, og som for alltid blir en støttepartner.



Ikke mulig økonomisk

Filipenko har allerede begynt å legge inn dansen i hverdagen igjen.

– Jeg liker å trene 100 prosent målrettet, men det blir ganske tøft, for jeg må kombinere det med barna.

– Jeg har lyst til å drive med dette på fulltid, men akkurat nå er det ikke helt økonomisk mulig. Jeg håper at jeg kan kun drive med dette etter hvert.

Han forteller at det har vært tøft å kombinere danselivet med jobb og pleie familielivet samtidig. Han har måttet prioritere tiden nøye.

– Jeg har danset siden jeg var åtte, og det har vært jævlig tøft å kombinere det sammen. Unge nummer to hadde kolikk i tre-fire måneder, men jeg danset og var på jobb for det.

– Men det går fordi jeg elsker dette, og da vil jeg finne den tiden som trengs for å gjøre det.