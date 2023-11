Åpner seg om forholdet: – Jeg ble livredd

INFLUENSERPAR: Tidligere i sommer bekreftet Jenny Gehrken og Kasper Kristoffersen at de var sammen. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

I april satt Kasper Kristoffersen (29) nervøs i sofaen hos «God morgen Norge» – hvor han skulle åpne seg om det tidligere forholdet til influenser Sophie Elise Isachsen (28).

De to var et par fra 2017 og frem til bruddet ble kjent i juli 2021. Dette var etter at Isachsen returnerte fra sitt svært mye omtalte «Farmen kjendis»-opphold det året.



Likevel visste han ikke at det straks skulle oppstå søt musikk mellom han og influenser Jenny Gehrken (21).

– Hun svarte ikke

Tidligere i sommer bekreftet influenserduoen at de hadde blitt et par.

Nå avslører Kristoffersen hvordan besøket i «God morgen Norge»-sofaen førte til hans neste forhold:

GA UT BOK: Tidligere i 2023 gav Kasper Kristoffersen ut boka «Gi slipp – en ung manns bekjennelser». Her avbildet under «God morgen Norge»-besøket i april 2023. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

– Jeg dro lettet fra studio, vandret langs Aker Brygge og mot Bjørvika. Det var fint vær. Nesten så man ser opp mot himmelen og er sånn «Åh, for en deilig dag!». I Bjørvika var det kaffekø. Jeg kikket litt frem for å se hvor langt den strakte seg. Og der sto Jenny fremst og vinket.

Gehrken forteller at hun allerede visste hvem han var, ettersom de hadde «matchet» tidligere på dating-appen Tinder.

– Jeg hadde bedt henne ut på kaffe og hun svarte ikke, forteller Kristoffersen lattermildt.

– Nei, for jeg hadde sett bilder av ham og han er ganske annerledes i virkeligheten. Det kan se ut som han er veldig meditativ og spirituell av seg, og jeg var ikke helt der selv. Men i virkeligheten er han jo veldig normal, og veldig kjekk. Så jeg vinket og sa «halloooo». Etterpå sendte jeg melding.

Måtte «øye-meditere»

Én ting førte til det andre, og Gehrken trekker frem et spesielt minne:



– Det var en middagsdate. Kasper tok en meditativ øvelse med meg! Han sa: «Jeg har en utfordring». Vi skulle øye-meditere i fire minutter. Jeg ble livredd. Da kjente vi jo hverandre ikke. Men jeg syns jeg «naila» det ganske bra.

Nå har paret startet «Ungt Felleskap», som ble til etter at 21-åringen savnet en sosial møteplass i Oslo.

– «Ungt Fellesskap» startet med et enkelt ønske om at vi ville ha et fellesskap å gjøre hyggelige ting med. Så tok jeg bare opp telefonen og spurte følgerne på TikTok om de ville være med å bade.

– Den interessen som kom ut av det … utrolig mange på ganske kort tid, nesten 3000 medlemmer i en Facebook-gruppe som vi lagde. Det var visst mange andre også som så etter folk å gjøre hyggelige ting med.

Innad i gruppa blir det blant annet isbading, fellesmiddager og andre aktiviteter – hvor formålet er å skape en plass for de som har slitt med å bli kjent med andre.

– Det er som regel 18-24-åringer som kommer. Ganske mange jenter til å starte med, men litt flere gutter nå. Motiverte fine folk med mye god energi. Det er mye som skjer i verden nå, man er redd og føler seg kanskje litt ensom, forteller Gehrken og fortsetter:

– Alle kan kjenne på disse tingene til en viss grad. At man kan samles og prate om de tingene … jeg føler vi har skapt et trygt sted.