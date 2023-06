Åpner seg om finalen: – Hadde det ikke godt med meg selv

Da «Sommerhytta»-deltakerne gikk inn i finaleuken, var det to par som hadde like mange gullhammere og derav like vinnersjanser.

Eli Rebekka Haugen og Benjamin Martinsen og Herman Winger Ramm og Petter Nohr hadde tre hammere hver.

Den siste uken i programmet går ut på å ferdigstille hyttene og gjøre det siste finarbeidet. Noen bruker tiden på å fikse opp i gamle feil, mens andre lager nye elementer. Det er mye som står på spill.

For Herman og Petter bar finaleuken preg av stress og tunge følelser mot slutten.

HARDT ARBEID: Deltakerne i «Sommerhytta» jobbet intenst i ti uker for å ferdigstille hyttene sine. Foto: TV 2

Alvorspreget uke

Da parene gikk inn i finaleuken, kjente Petter og Herman på stolthet fordi de endelig hadde klart å komme seg på lik linje som Eli og Benjamin. Sistnevnte hadde ledet store deler av programmet.

– Det var faktisk opp til meg og Herman å gjøre det vi kan for å vinne. Vi var ikke opptatt av å slå andre, men av å gjøre det beste vi kan for å vinne hytta, sier Petter.

Kompisene forteller at de som par ikke var veldig stresset da uken begynte, men at det var et stort alvor bak det hele.

– Vi var overfokuserte og vi måtte gjøre så godt vi kunne, sier Petter og legger til:

– Det var en uke som var mer preget av alvor enn de forrige ukene, for da tenkte man at det kom flere sjanser. Men det gjør det jo ikke i uke ti. Det er én siste sjanse og det må klaffe.

44 punkter med arbeid

Da kompisene skulle ta fatt på det siste arbeidet, hadde de notert seg 44 punkter å fikse opp i. De valgte seg ut noen ting de skulle prioritere.



– Det er ingenting jeg angrer på at vi brukte tid på. Vi leverte så godt vi kunne, med en god taktisk vurdering.

Da eventyret nærmet seg slutten, merket kompisene på stress. Likevel påpeker de at de forholdt seg sobert til det og lot ikke stresset ta helt overhånd. De siste timene før alt skulle avgjøres, var derimot vanskelige.

– Det var mye surr og ekstremt mye som skulle bli ferdig. Vi hadde ikke helt oversikt på tiden. Jeg hadde det ikke noe spesielt godt med meg selv de siste timene, forteller Herman.

– Ikke jeg heller, skyter Petter inn.

Nervepirrende finale

Under finalen var det tett mellom dem og Eli og Benjamin. Kompisene fikk gullhammer av både hyttenaboene og Finn Schjøll. Dersom det hadde blitt likt mellom parene, så hadde hammeren fra hyttenaboene trumfet.

– Det var innmari nervepirrende da vi sto der og fikk nabohammeren. Da merket jeg at håpet skøyt opp i taket igjen, forteller Herman.

Det var en finale preget av følelser og tårer. Resultatet skulle til slutt avgjøres når interiørdesigner Aina Steen skulle dele ut sin hammer. Til slutt var det Eli og Benjamin som fikk denne, og dermed vant «Sommerhytta».

Til tross for at det var trist for kompisene å ikke vinne, så kjenner de på stolthet over å ha ligget så tett opp mot førsteplassen.

– Når du står på i ti uker, så er det ganske spesielt å se tilbake på at vi ledet «Sommerhytta» i 27 sekunder, sier Petter.

– Selv om vi ikke fikk alle dommerhammerne, så imponerte vi i hvert fall hyttenaboene og sannsynligvis alle tre dommerne.



Se hele sesongen av «Sommerhytta» på TV 2 Play.